Des patients dénoncent une «taxe déguisée»

La taxe santé a été éliminée, les frais accessoires sont abolis, mais plusieurs patients se demandent maintenant si le gouvernement n’a pas trouvé une façon détournée pour prendre de l'argent supplémentaire dans les poches des contribuables et financer le système de santé. C’est le cas de Guylaine Sirois, dont la mère doit maintenant payer pour recevoir ses résultats d’analyses sanguines.

Comme des milliers de personnes âgées du Québec, à 76 ans, la mère de Mme Sirois doit prendre un anticoagulant qui nécessite plusieurs prises de sang et un suivi régulier. Chaque mois, une infirmière lui téléphonait pour lui donner les résultats des analyses sanguines. En mars, les choses ont changé: un pharmacien a remplacé l'infirmière.

«Ma mère ne comprenait pas ce qui se passait. On n'était au courant de rien. On lui a dit que l'analyse des résultats se ferait maintenant à la pharmacie», explique-t-elle. Et dorénavant, lui dit-on, il faudra payer pour ce service qu'elle reçoit pourtant gratuitement depuis 25 ans.

«C’est 16$ au total par mois: 10,25$ sont assumés par le gouvernement et 5,75$ sont payés par le patient, que le résultat change ou non, que le dosage de l’anticoagulant change ou non». Sans compter l'ouverture du dossier à la pharmacie, qui coûte 19$ supplémentaires. Dans le cas de Mme Sirois, ce n'est pas couvert par les assurances.

Nouveaux pouvoirs pour les pharmaciens

«Lorsqu'une infirmière est monopolisée pendant toute une journée pour faire des appels téléphoniques, donner des résultats, faire des ajustements de dosage, pendant ce temps-là elle ne s'occupe pas de donner des soins directs aux patients», explique le pharmacien Denis Boissinot. Tout en se défendant de faire de l’argent avec cette nouvelle tâche, il affirme que ça permet de libérer les infirmières débordées.

«Oui on peut bonifier leur temps, mais est-ce qu'il faut bonifier leur temps en passant par la poche du citoyen qui, je le rappelle, avait un service gratuit?», demande François Paradis. Le député caquiste a reçu plusieurs plaintes de patients qui ne comprennent pas pourquoi des frais leur sont maintenant exigés.

Guylaine Sirois a communiqué avec lui et a également écrit une lettre à Gaétan Barrette pour lui faire part de son mécontentement. Le cabinet du ministre de la Santé confirme que ce service fait partie des nouveaux pouvoirs obtenus par les pharmaciens, mais les infirmières peuvent encore l'offrir. «La pharmacie est un point de service supplémentaire par rapport à la situation antérieure. Nous n’avons donné aucune consigne aux établissements de limiter l’accès aux services d’anti-coagulation».

«Cette information-là a été mal véhiculée. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Pour des gens, c'est un irritant», déplore François Paradis.