L'ex-président du hockey mineur de Beauport admet sa culpabilité

L'ancien président de l'Association de hockey mineur de Beauport (AHMB) à Québec a reconnu sa culpabilité, jeudi, et il a admis avoir posé des gestes à caractère sexuel sur une jeune adolescente.

L’air contrit, les mains jointes, tout de noir vêtu, René-Serge Labrie s’est présenté devant la juge Johanne Roy pour reconnaître avoir eu des contacts sexuels avec une jeune adolescente et avoir incité cette dernière à poser des gestes sur lui sur une période de deux mois en 2015.

Selon les faits rapportés par la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Sonia Lapointe, Labrie a eu des gestes déviants à l’égard de la jeune fille à quatre reprises et qui «croissaient en gravité».

Il a d’abord touché à la vulve de la jeune fille par-dessus ses vêtements pour, à une autre occasion, la toucher directement sur la peau.

Il a ensuite pris la main de la jeune adolescente pour la poser sur son pénis et, finalement, a fait un cunnilingus à sa victime qui s’est plainte à sa mère.

«Confronté, l’accusé a d’abord nié puis, il a confirmé les dires de la jeune fille et s’est excusé auprès d’elle», a précisé Me Lapointe.

Lors de son arrestation, Labrie a également admis ses gestes aux policiers. Comme il ne possède aucun antécédent judiciaire, une demande de rapport présentenciel a été faite et l’accusé a accepté que les démarches entreprises auprès d’un sexologue soient communiquées aux agents de probation.

Rappelons que lors de l’arrestation de René-Serge Labrie, l’AHMB avait publié un communiqué afin de se dissocier des gestes reprochés à son ancien président.

Labrie reviendra devant le tribunal le 15 septembre prochain pour les audiences sur la peine.