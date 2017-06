L’opposition dresse un sombre bilan de la session à Ottawa

Promesses brisées, nominations partisanes, déficits incontrôlés, hausse de taxes: sans grande surprise, les partis d’opposition ont dressé un sombre bilan de la session parlementaire qui s’est achevée mercredi à Ottawa.

Reprenant son message habituel, le chef conservateur Andrew Scheer a accusé les libéraux de Justin Trudeau de se comporter en piètre gestionnaire de l’économie.

Citant les hausses de «taxes» sur l’alcool et les cigarettes et l’annulation du crédit d’impôt pour le transport en commun, M. Scheer a reproché au Parti libéral de «nuire» à ceux qu’il prétend vouloir aider, à savoir, «la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s’y joindre».

«La première chose que nous avons faite lorsque nous avons été élus, c'est de baisser les impôts de la classe moyenne et de les augmenter pour le 1% le mieux nanti», a rétorqué Justin Trudeau en Chambre, mercredi.

Le déficit près de trois fois plus élevé que prévu contracté par le gouvernement Trudeau a aussi monopolisé une bonne partie des échanges.

Les uns après les autres, les députés conservateurs ont exigé de savoir quand, exactement, les libéraux comptaient revenir à l’équilibre budgétaire.

«Nous sommes en droit de savoir en quelle année le Canada sera de retour à l'équilibre budgétaire», a lancé le conservateur Jacques Gourde.

«Il faut créer la croissance économique pour la classe moyenne, ce que le parti d'en face n'a pas pu faire pendant 10 ans», a répondu M. Trudeau.

«Il est clair que les Canadiens perdent patience et espoir envers les fausses promesses des Libéraux et leur mauvaise gestion économique», a pour sa part commenté Andrew Scheer en dressant le bilan de la session.

Le NPD reproche quant à eux aux Libéraux d'avoir brisé de nombreuses promesses, comme celle de réformer le mode de scrutin.

«Les libéraux doivent penser que puisqu’ils n’ont obtenu que 40% des votes, c’est correct s’ils ne respectent que 40% de leurs engagements», a pesté le chef Thomas Mulcair.

Les parlementaires reprendront leurs travaux à la Chambre des communes à la mi-septembre.