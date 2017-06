Plus d’aînés au pays souffrent de démence

Les organismes qui viennent en aide aux personnes atteintes de démence et à leurs proches sont déjà débordés et la situation ne fera qu’empirer, préviennent les experts, alors qu’un record de 400 000 aînés sont touchés par cette maladie au pays.

«C’est un vrai raz-de-marée: la maladie a une progression fulgurante. Dans quelques années, vers 2021-2022, on estime qu’il y aura plus de gens atteints de maladies neurodégénératives que de gens atteints du cancer et de maladies cardiovasculaires», a lancé jeudi le directeur général de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, Jean-François Lamarche.

Selon les plus récentes données de l’Agence de santé publique du Canada, les personnes souffrant de démence n’ont jamais été si nombreuses, mais surtout, le nombre a grimpé de plus de 20 % en 10 ans.

M. Lamarche dit qu’environ 141 000 personnes au Québec sont atteintes d’une forme de démence. D’ici un peu moins de 10 ans, il s’attend à voir ce chiffre grimper jusqu’à 250 000 personnes.

Il supervise 20 Sociétés Alzheimer au Québec, qui s’occupent de 35 000 malades et où les listes d’attente sont courantes. Elles offrent surtout des périodes de répit aux proches, pour que les malades puissent rester à la maison le plus longtemps possible.

Demande accrue

Même son de cloche pour l’organisme provincial Baluchon Alzheimer, qui accompagne les malades à domicile. Sur les 452 demandes d’aide reçues l’an dernier, la moitié venait de nouvelles personnes, et seulement environ 300 ont pu recevoir l’aide de l’organisme.

«Il faut investir de l’argent pour maintenir les malades à la maison, parce qu’en hébergement il y a une dégradation plus rapide, puis il n’y a pas de place non plus», a dit la directrice générale Guylaine Martin.

Par contre, il faudra soutenir davantage les proches aidants.

«Sinon, on aura deux problèmes: un proche aidant hospitalisé et une personne atteinte de démence hébergée, mais pas dans un contexte idéal», a-t-elle souligné.