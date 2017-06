Prévenir et soigner les brûlures

Avec les barbecues, les feux de camp et les coups de soleil, l’été est propice aux brûlures cutanées en tout genre. Le pharmacien Jean-Yves Dionne y va de ses conseils.

Quels sont les types de brûlures?

· Thermique : eau bouillante, huile, BBQ, feux de camp, etc.

· Par frottement

· UV – coup de soleil

· Par un acide ou une base forte: eau de javel, liquide à batterie d’auto, etc.

Les brûlures par acides ou base doivent être rincées abondamment avec de l’eau. Si ça ne s’améliore pas ou en cas du moindre signe d’aggravation, M. Dionne soutient qu’il faut consulter.

Les brûles ont trois niveaux de gravité qui varient selon la durée de contact, l’intensité de la chaleur ainsi que la taille touchée.

Premier degré:

· Cette brûle n’atteint que la couche superficielle de la peau, l’épiderme

· Rougeur, gonflement, sensation de tension et éventuellement douleurs vives

· La peau est molle et éventuellement légèrement enflée

· La peau se répare en quelques jours, sans laisser de cicatrice

Comment traiter cette brûlure?

Mettre de l’eau froide pour couper la chaleur

Utiliser un agent rafraichissant tel que l’aloès ou même la pâte dentifrice à la menthe. Pourquoi le remède de grand-mère qu’est la pâte dentifrice? Le menthol est à la fois rafraichissant et analgésique et procure un effet sur la perception de la douleur et du froid. La pâte due à son contenu en craie aide à disperser la chaleur.

· Plantes médicinales: plantain, consoude, etc.

· L’argile: effet dispersant de la chaleur

À ne pas faire :

· Appliquer du beurre ou un corps gras: il emprisonne la chaleur et ne soulage pas

Un onguent de premiers soins n’est pas nécessaire puisque la peau n’est pas lésée

Deuxième degré:

Atteint le derme, il des rougeurs et la formation de cloques sur la peau

· Les cloques sont remplies de liquide ; si elles éclatent, le derme rouge clair et suinté est alors visible

· Les nerfs sont intacts ; il en résulte une douleur intense.

Traitement:

· Eau froide pour couper la chaleur

· Si les cloques ne sont pas ouvertes, comme ci-haut rafraichissant

· Si les cloques sont éclatées, traitées comme une plaie, onguent de premiers soins peut être utile.

· Bandage pour prévenir l’infection

· Si la zone n’est pas très grande, on peut traiter ça à la maison.

· Si la zone est grande, plus grande que la paume de la main, consultez.

· Si le visage, les parties génitales sont atteintes, consultez

· Si c’est un bébé, n’hésitez pas consultez. Si l’état de la personne est atteint :

· Forte transpiration, nausées, tremblements, pâleur, palpitations cardiaques

· Consultez

Pour la douleur des brûlures non compliquées, un analgésique ordinaire (acétaminophène, ibuprofène, Aspirine)

Troisième degré:

Beaucoup plus profondes: atteignent le derme, l’hypoderme, les terminaisons nerveuses, etc.

· Brûlures indolores accompagnées de profondes lésions de la peau et de lambeaux d’épiderme

· La plaie est souvent de couleur blanche

· Intenses douleurs autour de la zone brûlée

· Risque élevé d’infection

Jean-Yves Dionne insiste, il s’agit d’une urgence médicale, consultez.