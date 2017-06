SNC-Lavalin vend son siège social montréalais et y signe un bail de 20 ans

SNC-Lavalin a vendu son siège social montréalais ainsi que le terrain vacant adjacent, sur le boulevard René-Lévesque Ouest, pour 170 millions $ à la société Conseillers immobiliers GWL pour le compte de clients institutionnels.

La firme d’ingénierie montréalaise fondée en 1911 ne relocalisera pas pour autant son équipe de direction puisqu’elle devient locataire de l’édifice vendu au cours des deux prochaines décennies en vertu d’une cession-bail, a-t-elle précisé par communiqué jeudi.

Même si elle n’est plus propriétaire de l’édifice, SNC-Lavalin entend, au terme de consultations déjà en cours, y réaliser «un vaste projet de rénovation».

«Nous poursuivons l'avancement de notre stratégie consistant à tirer profit de la valeur de nos actifs afin de réinvestir dans nos activités. Cette vente comporte plusieurs avantages, particulièrement celui de fournir l'occasion de créer un environnement de travail qui renforce la collaboration entre nos employés de Montréal, puisque la plupart d'entre eux seront ainsi regroupés dans un édifice principal», a dit Neil Bruce, président et chef de la direction, par communiqué.

«SNC-Lavalin est ici pour y rester. Notre bail de location à long terme témoigne de notre engagement envers Montréal et le Québec, a indiqué M. Bruce. Nous faisons partie intégrante du tissu économique de Montréal depuis plus d'un siècle et entendons poursuivre notre croissance à partir de notre siège social au centre-ville de Montréal, pour les années à venir.»

SNC-Lavalin compte des bureaux dans une cinquantaine de pays.