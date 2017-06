Subventions à la voiture électrique: du «gaspillage»

Subventionner l’achat de véhicule électrique serait la manière la moins efficiente et la plus coûteuse de réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES), croit l’Institut économique de Montréal (IEDM).

Près de trois ans après une note économique similaire, l’Institut considère toujours que les gouvernements se trompent en accordant ces subventions.

«C’est tout simplement du gaspillage! Non seulement ces programmes coûtent une fortune aux contribuables, mais ils ont aussi peu d’effet sur les émissions de GES», a fait savoir Germain Belzile, chercheur associé senior à l’IEDM et coauteur de la publication «Les subventions aux voitures électriques sont-elles efficientes ?» dévoilée jeudi.

Québec propose une subvention de 8000 $ à l’achat d’un véhicule neuf électrique ou hybride rechargeable. L’IEDM souligne que ce programme coûte aux contribuables au moins 288 $ par tonne de GES non émise au Québec.

«En comparaison, le même objectif de réduction des GES coûte environ 18 $ par l’entremise de l’actuel marché du carbone, qui regroupe la Californie, le Québec et bientôt l’Ontario. Et, il en coûtera entre 10 et 50 $ par tonne de GES évitée avec l’éventuelle taxe sur le carbone du gouvernement fédéral», précise l’IEDM.

Pour les chercheurs, il ne fait aucun doute que «la méthode la plus coûteuse ne devrait jamais être privilégiée».

«Les coûts réels sont probablement plus élevés encore, puisque la moitié des acheteurs de véhicules électriques en feraient l’achat même sans la subvention», a ajouté Mark Milke, analyste de politiques publiques indépendant et coauteur de la publication.

En effet, même si le gouvernement québécois réalisait son objectif fort ambitieux d’avoir un million de véhicules électriques sur les routes d’ici 2030 (actuellement il y a moins de 6000 de ces véhicules sur les routes), ceux-ci ne permettront d’éviter que 3,6 % des émissions au niveau actuel.

L’IEDM déplore que ce type de subvention soit aussi en place en Ontario.