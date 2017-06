Le gouvernement Couillard a engrangé un surplus-surprise de 2,5 milliards $ cette année, mais ne compte pas baisser les impôts des Québécois d’ici la fin de son mandat.

«Nous constatons que les Québécois préfèrent avoir des services mieux financés et on ne s’engage pas à alléger davantage le fardeau fiscal», a lancé le ministre des Finances, Carlos Leitão, hier lors d’une conférence téléphonique pour présenter le rapport mensuel des opérations financières du gouvernement.

Québec a pourtant une marge de manœuvre beaucoup plus importante que prévu.

Dans son dernier budget, M. Leitão croyait que le solde budgétaire serait de 250 millions $ pour l’année 2016-2017. Les résultats préliminaires datés du 22 juin dévoilent plutôt un surplus de 2,5 milliards $. Cette situation, dit-il, s’explique par des revenus à la hausse et des dépenses moindres qu’anticipées.

Pas question toutefois d’investir ces sommes en santé, en éducation ou de réduire les impôts. « Non. On ne pourrait pas faire ça. On pourrait, en cours d’année, allouer une portion dans le fonds des générations, mais on ne pourrait pas prendre un, deux, trois milliards et le dépenser en santé ou éducation », a indiqué M. Leitão.

Réserve de stabilisation

Le premier ministre avait pourtant promis en campagne électorale de redonner 50 % des surplus budgétaires en baisse d’impôt. M. Leitao estime que cette baisse d’impôt a eu lieu puisque la taxe santé est abolie.

Cette somme sera plutôt transférée dans la réserve de stabilisation du gouvernement, qui atteindra désormais 4,7 milliards $. «On pourra l’utiliser seulement s’il y a des éléments extraordinaires non prévus et non récurrents», a dit M. Leitão. Par exemple : la crise du bois d’œuvre.

Il prie d’ailleurs l’opposition de ne pas y voir un magot qu’on peut dépenser à sa guise. «J’espère qu’ils comprennent le fonctionnement de la réserve de stabilisation. Ce n’est pas un compte épargne où on peut piger allègrement», a-t-il noté.

En chiffre

Surplus prévu pour 2016-2017 dans le budget : 250 millions $

Surplus réel au 22 juin: 2,5 milliards $

Pourquoi ?

- Exemple de revenus à la hausse

•Impôt des entreprises (+292 millions $)

•Sociétés d’État (+259 millions $)

- Exemple de dépenses à la baisse

•Éducation (159 millions $)

•Fonds de suppléance pour imprévus (794 millions $)