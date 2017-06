Vente de cannabis: Couche-Tard veut devenir un modèle mondial

Alain Bouchard croit que le Québec pourrait devenir un «modèle» dans la vente de cannabis au sein de son vaste réseau de dépanneurs à l’échelle planétaire.

«On souhaite faire du Québec une vitrine mondiale pour notre réseau présent dans plus de 25 pays», a indiqué le président de Couche-Tard, Alain Bouchard, lors d’une entrevue.

Selon ce dernier, le mouvement de légalisation du cannabis à des fins récréatives se veut planétaire et irréversible.

«Si on développe cette expertise au Québec, on va créer des emplois ici à notre siège social. Notre réseau du Québec va devenir une référence pour d’autres marchés au Canada et dans le monde», a-t-il indiqué.

Alain Bouchard soutient que le gouvernement du Québec devra faire vite pour être prêt à offrir une structure de distribution «sérieuse et compétitive» d’ici 12 mois aux consommateurs de cannabis québécois.

«Si on veut contrer le marché noir, il faut que le prix soit très compétitif pour concurrencer le marché illégal. Il ne faut pas manquer notre coup», a-t-il précisé.

Ottawa prévoit que la consommation de cannabis à des fins récréatives deviendra légale partout au pays le 1er juillet 2018.

Le géant québécois du dépanneur vient d’ailleurs d’embaucher une firme de lobbyiste pour faire des représentations auprès du gouvernement du Québec.

«La décision est politique. Ce n’est pas Couche-Tard qui a décidé de légaliser la consommation de cannabis. Or, je ne vois pas comment un réseau alternatif pourra se structurer et être rentable rapidement. Ce marché-là doit être développé de façon ordonnée. Sinon, ça va être l’anarchie. Nous, on est déjà là et on est sérieux. Notre structure de coûts est compétitive.»

Des experts de la vente

Selon M. Bouchard, Alimentation Couche-Tard (et son réseau des 584 dépanneurs au Québec) est le joueur du commerce au détail le mieux positionné au Québec pour vendre du cannabis dans ses établissements.

«Ce serait une grande erreur de nous écarter. On veut être entendu par le gouvernement. Couche-Tard possède une expérience de longue date dans la vente de tabac et d’alcool, des produits interdits aux mineurs soulevant des questions de santé publique. Nous sommes des gens très crédibles et nous faisons l’objet de nombreux contrôles rigoureux chaque année au Québec. On est très surveillé.»

Présent dans 25 pays, Alimentation Couche-Tard gère plus de 12 500 dépanneurs.

Marché de 1,3 milliard$

Selon une étude de l’Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), le marché québécois du cannabis récréatif s’élèverait à 1,3 milliard$.

Au cours des dix ans suivant la légalisation, la valeur de ce marché pourrait grimper jusqu’à 3,2 milliards$, en raison de la disparition progressive du marché noir.