Bono et The Edge à Ottawa le 1er juillet pour la Fête du Canada

Bono et The Edge du groupe U2 seront à Ottawa le 1er juillet pour les célébrations de la Fête du Canada.

La nouvelle a d’abord été annoncée vendredi après-midi sur le compte officiel Vivez la capitale sur Twitter: «Grande nouvelle! Bono et The Edge de @U2 se joindront à nous sur la Colline le 1er juillet pour la #FêteduCanada! Ne manquez pas ça!»

Puis, dans un échange de correspondance avec l’Agence QMI, une porte-parole du ministère du Patrimoine canadien, Justine Lafond, a précisé que Bono et The Edge «participeront aux célébrations d’ouverture de la fête du Canada sur la colline du Parlement vers midi». Ils interpréteront une chanson.

«Compte tenu du rôle important que joue le Canada sur la scène internationale, nous avons choisi d’inclure au sein des célébrations de la Fête du Canada, dans le cadre de Canada 150, des invités qui viennent de l’extérieur pour qu’ils puissent nous parler de la façon dont notre pays est perçu dans le reste du monde, a ajouté Mme Lafond. Nous les avons invités à cette célébration toute spéciale de la Fête du Canada puisque plusieurs Canadiens partagent les mêmes valeurs humanitaires qu’eux.»

En soirée, le 1er juillet, Bono et The Edge devront être sur scène à Cleveland, en Ohio, dans le cadre de la tournée «U2: The Joshua Tree Tour 2017».