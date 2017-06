Guy Magnan réside en face de la résidence où s’est déroulée l’agression armée à Beloeil la nuit dernière. Il a tout vu et tout entendu et c’est d’ailleurs le bruit qui l’a réveillé.

Il a raconté ce qu’il a vu à la journaliste Élizabeth Laplante.

Voyez les images de l'arrestation

«Vers 3h05, ça criait, ça sacrait, ça faisait toutes sortes de bruits; des claquements de portes d’autos et de maisons. Il y en a un qui voulait rentrer dans la maison, il voulait défoncer la porte et un moment donné il y en a un qui était à l’intérieur qui a fini par ouvrir la porte et là ils se sont battus tous les deux sur la galerie et il y en a un qui a déboulé les marches puis il y en a un qui semblait blessé, il avait de la misère à se relever. Et là ils se sont dirigés vers une voiture», raconte M. Magnan.

«On a commencé à regarder ce qui se passait et on s’est dit qu’il fallait appeler la police et ils nous ont dit qu’il y avait déjà une auto-patrouille en route et effectivement quelques secondes après l’auto de police est arrivée», ajoute-t-il.

«C’est un petit patelin tranquille d’habitude, il n’y a pas d’altercations de ce genre-là d’habitude», conclut M. Magnan.

Le suspect de l’agression a été arrêté peu après 8h30 ce matin.