Deux femmes recherchées pour vol à l’étalage

Le Service de police de la Ville de Sherbrooke (SPS) a demandé l’aide du public, vendredi, afin d’identifier deux femmes soupçonnées d’avoir commis des vols à l’étalage.

Le 16 mai dernier, une femme de race blanche d’environ 25 ans s’est présentée au Walmart, de la 13e avenue Nord, pour y commettre un vol. Elle aurait les cheveux longs roux et portait une chemise à carreaux bleu/vert/jaune/blanc, une camisole bourgogne, un jean bleu maintenu par une ceinture blanche, des espadrilles noires, des lunettes de soleil et un sac gris et noir.

Le 17 mars dernier, une femme aux cheveux longs et bruns de plus ou moins 30 ans s’est présentée au 4980 boulevard Bourque pour y commettre un vol vers 20 h 45. Elle a caché sous son long manteau blanc ou beige des bières avant de quitter sans payer.

Toutes personnes, ayant des renseignements pouvant permettre d’identifier ces femmes, sont priées de communiquer avec le SPS au (819) 821-5544 ou au (819) 821-5555.