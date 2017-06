Enquête sur une agression sexuelle: la photo d'un témoin diffusée

La police de Québec cherche à identifier un témoin important dans le cadre d’une enquête d’agression sexuelle.

«Lors de la nuit du 31 mai au 1er juin, cet homme était au bar le Shaker, à Sainte-Foy. Il était accompagné de quatre ou cinq personnes, dont l’une d’elles se nommerait Camilio et ces derniers auraient bu du champagne de type Moët au bar», a fait savoir le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dans un communiqué.

PHOTO COURTOISIE / SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

Une image de ce témoin captée par une caméra de surveillance a été diffusée par les autorités.

L’homme d’origine colombienne, possiblement de Bogota, parle espagnol et français avec un accent. Il est assez grand (environ 1,86 m), musclé, mais mince. Il dit avoir 23 ans.

En plus d’avoir les cheveux noirs, longs sur le dessus et courts sur les côtés, il a plusieurs tatouages: style «demi-manche» de forêt au bras droit (exemple du tatouage en photo) et tatouage d’une inscription en arabe sur l’intérieur d’un haut de bras.

Toute information pouvant permettre de le localiser peut être communiquée de façon confidentielle au 418-641-AGIR (2447) ou au 1-888-641-AGIR, sans frais.