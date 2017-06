Entente entérinée à 77 % par les policiers de la Sûreté du Québec

Les policiers de la Sûreté du Québec ont voté à 77 % en faveur de l’entente de principe intervenue le mois dernier avec le gouvernement du Québec, qui prévoit notamment des hausses salariales totalisant 17,5 %.

Le nouveau contrat de travail est d'une durée de sept années débutant le 1er avril 2015 et se terminant le 31 mars 2022.

Pas moins de 4242 membres de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), qui représente 5400 policiers syndiqués, se sont prévalus de leur droit de vote, pour un taux de participation de près de 80 %.

En échange des généreuses hausses salariales dont ils bénéficieront, les policiers ont accepté d’augmenter progressivement leur contribution à leur régime de retraite.

«C’est certain que certains policiers ont eu un peu plus de difficulté avec ce point-là, a indiqué Pierre Veilleux, président de l’APPQ. Mais la négociation, c’est un jeu de compromis, et je pense que l’entente était assez bien équilibrée.»

La nouvelle convention collective comprend aussi de nouveaux horaires de travail, qui permettront aux policiers de mieux concilier travail et famille, dit M. Veilleux. Il a ajouté que l’accord s’étend sur sept ans afin d’instaurer ces changements «tranquillement» et «d’apporter des ajustements, si nécessaire».