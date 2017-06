Et s'il assassinait Donald Trump?

Johnny Depp a profité de son passage sur la scène du festival de Glastonbury, au Royaume-Uni, pour faire une blague sinistre.

Le comédien venait présenter son film Rochester, le Dernier des Libertins, sorti en 2004, jeudi, et il en a profité pour parler de politique américaine, et particulièrement, du président actuel.

«Est-ce qu’on pourrait faire venir Trump à Glastonbury? A-t-il demandé au public. Je crois que Trump a vraiment besoin d’aide. Il aurait plein de choses à découvrir sur lui-même.»

À partir de là, plus rien n’a semblé arrêter Johnny Depp dans son escalade à la provocation, surtout quand il a évoqué l’assassinat du président Abraham Lincoln par le comédien John Wilkes Booth en 1865.

«Je ne sous-entends rien du tout – parce que je sais que ça va finir dans les journaux et qu’on va croire plein de choses affreuses – mais ça fait combien de temps qu’un comédien n’a pas assassiné un président ?», a-t-il ajouté devant le public médusé mais hilare.

Le comédien a tout de même tenu à rassurer les spectateurs en précisant qu’il n’avait aucune intention de faire du mal à Donald Trump, mais qu’il remarquait simplement que ça faisait plus d’un demi-siècle qu’un président américain n’avait pas été assassiné.

«Je veux être parfaitement clair, je ne suis pas comédien. On me paye pour mentir, et ça fait un moment que ça dure. Il était temps de vous le dire», a-t-il fini par expliquer en rigolant, et en présentant son film dans lequel il interprétait le poète libertin John Wilmot. Bien qu’il se soit fait égratigner par la critique à sa sortie, Johnny Depp a confié au public que le film «méritait d’être vu».