Huit postes créés par Québec toujours pas comblés

Le gouvernement du Québec considère comme un pas dans la bonne direction les nominations annoncées vendredi par Ottawa au sein de la magistrature québécoise, mais reste sur sa faim.

Dans un communiqué, la ministre fédérale de la Justice et procureur général du Canada, Jody Wilson-Raybould, a annoncé la nomination de deux avocats pour combler deux postes vacants de juges au Québec, en plus d’annoncer des déplacements de juges au sein de la magistrature du Québec.

Les deux postes vacants visés par l’annonce seront comblés par les avocats Peter Kalichman et Marie-France Vincent.

Me Kalichman, associé au sein du cabinet Irving Mitchell Kalichman, a été nommé juge de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal. Il remplace la juge D. Mayrand, qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 8 mai dernier, a précisé la ministre Wilson-Raybould, dans un communiqué.

Me Vincent, associée au sein du cabinet Baribeau Vincent, a, quant à elle, été nommée juge de la Cour supérieure du Québec, district de Québec. Elle remplace le juge Jocelyn F. Rancourt, qui est promu à la Cour d'appel du Québec, à Québec. Le juge Rancourt remplace le juge Étienne Parent, qui retourne à la Cour supérieure à Shawinigan. Ce dernier remplace le juge R.W. Pronovost, qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 2 juillet 2016.

Aussi, la ministre Wilson-Raybould a annoncé vendredi la nomination du juge Jean-François Émond, juge de la Cour d'appel du Québec, à la Cour supérieure du Québec, district de Québec. Il remplace le juge Simon Ruel, qui est promu à la Cour d'appel du Québec, à Québec. Ce dernier remplace le juge Jean-François Émond, qui retourne à la Cour supérieure à Québec.

Les nominations annoncées vendredi concernent donc deux postes vacants comblés par du personnel nouveau, ainsi que du mouvement de personnel déjà en place au sein de la magistrature québécoise. Elles ne viennent pas combler directement les huit postes de juges créés par le gouvernement du Québec – trois en 2012 et cinq en 2016 - que Québec voudrait voir combler par le gouvernement fédéral.

«Nous accueillons favorablement ces nominations, c’est un pas dans la bonne direction, a affirmé vendredi après-midi Isabelle Marier St-Onge, l’attachée de presse de la ministre québécoise de la Justice, Stéphanie Vallée. Cependant, nous allons continuer d’interpeller le gouvernement fédéral pour qu’il comble les huit postes de juges à la Cour supérieure créés par le gouvernement du Québec en 2012 et 2016.»

Rappelons que le gouvernement du Québec réclame depuis des mois la nomination de nouveaux juges au Québec pour combler, d’une part, les postes vacants, et d’autre part, les nouveaux postes créés en 2012 et 2016. Le gouvernement compte sur de tels ajouts afin, notamment, de désengorger les tribunaux et de faire face aux conséquences de l’arrêt Jordan de la Cour suprême décrété l’an dernier. L’arrêt Jordan permet des arrêts de procédures dans des dossiers criminels n’ayant pas été traités dans des délais raisonnables.