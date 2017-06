Les prénoms des jumeaux de Beyoncé et Jay-Z révélés

Il avait été annoncé plus tôt dans le mois que l’interprète de Drunk In Love avait donné naissance à ses deux enfants, bien que ni elle ni son époux n’avaient commenté ces allégations. Cependant, le père de Beyonce, Matthew Knowles a semble-t-il confirmé la nouvelle en utilisant Instagram pour souhaiter une heureuse naissance aux nourrissons.

Il se dit que les jumeaux sont restés à l’hôpital depuis leur naissance à cause d’un «léger problème», mais devraient maintenant sortir «à tout moment».

En outre, une nouvelle information sur MediaTakeOut.com affirme qu’un proche aurait laissé filtrer les prénoms que le célèbre duo a choisi pour ses nouveau-nés.

«Ils ont eu des jumeaux. Le nom du garçon est Shawn, pour son père, et la fille s’appelle Bea, pour ses parents», a dit la source au média.

Beyonce est souvent surnommée Bey, et le véritable nom de Jay-Z est Shawn Carter.

Après la publication de l’article, Internet s’est agité et les fans de Beyonce, aussi appelés Bey-hive ont commenté ces affirmations.

Cependant, les réactions ont été mitigées: certains fans approuvent, tandis que d’autres pensent que le couple aurait pu faire un effort dans le choix des noms.

«Si ces rumeurs sont vraies, imaginez une famille avec des noms tels que Jay Z, Beyonce, Blue Ivy, Bea, et tu t’appelles Shawn», a écrit un fan, tandis qu’un autre ajoute «Shawn et Bea Carter? C’est des vrais noms? Je ne sais pas comment je me sens à propos de ça lol»

D’autres ont encensé le duo pour les noms. Un de leurs soutiens a twitté «On dit que les noms des jumeaux sont Shawn Jr et Bea... si c’est vrai, j’aime !!!»

Beyonce et l’interprète de la chanson 99 Problems se sont mariés en avril 2008. Leur première fille, Blue Ivy, est venue au monde en 2012, mais seulement après avoir connu la douleur d’une fausse couche lors de sa première grossesse. Elle a ensuite expliqué qua la tristesse d’une telle perte l’avait rendue encore plus reconnaissante lorsqu’elle a pu donner naissance.

«Il n’y a pas de mots qui peuvent décrire ce que cela fait de sentir un bébé grandir en vous», a-t-elle dit.