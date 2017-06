Les radars photo tournent au ralenti

Le système des constats d’infraction provenant de radars photo est littéralement paralysé au Québec depuis qu’un juge a déclaré la preuve «illégale», faisant ainsi passer le nombre d’amendes signifiées de 42 000 en novembre à seulement 309 en mai dernier.

En novembre 2016, le juge Serge Cimon faisait une sérieuse jambette au système des cinémomètres fixes en affirmant, dans un jugement cinglant, que la preuve fournie par le Bureau des infractions et amendes (BIA) n’était pas admissible. Il affirmait alors que la preuve était basée sur des «ouï-dire» qui n’avaient «aucune valeur probante» et qui étaient donc illégaux.

La décision, qui reprend l’expression «vache à lait» pour qualifier le système des cinémomètres, n’a pas été contestée en Cour d’appel par le DPCP. Dès lors, l’annulation de milliers de constats d’infraction risquait de coûter des millions de dollars au Trésor québécois.

135 fois moins de tickets

Six mois plus tard, les chiffres obtenus par «Le Journal de Québec» démontrent à quel point la décision du juge Cimon a paralysé le système. Depuis novembre, le BIA chargé de signifier les constats a émis mensuellement 135 fois moins de tickets.

En effet, si 41 721 constats provenant de radars photo ont été envoyés aux automobilistes québécois en novembre, ce nombre est passé à seulement 309 en mai dernier. Alors que l’État avait récolté 5,4 M$ en novembre, c’est un maigre montant de 95 000 $ qui a été encaissé en mai.

Réviser la preuve

Cette diminution considérable - avec un taux ahurissant de 13 400 % en six mois - s’explique par la nécessité de «prendre des mesures pour réviser la façon de présenter la preuve», a expliqué le porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ), Guillaume Paradis.

Du côté du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Jean-Pascal Boucher se contente de dire qu’«on s’adapte aux règles de droit. S’il y a des jugements qui viennent nous guider, on doit présenter la preuve qui est conforme à l’état du droit», sans vouloir élaborer davantage.

Le MTQ tient à ajouter que «les opérations se poursuivent sur l’ensemble des zones de surveillance par radar photo».

Or, même si de nouveaux cinémomètres ont été ajoutés sur les routes du Québec en avril dernier, ceux-ci n’ont pratiquement rien rapporté en deux mois.

C’est notamment le cas à Québec pour deux radars photo-feux rouges mis en fonction le 10 avril dernier. Malgré des flashs réguliers de ces radars photo observés par Le Journal, le MTQ confirme que «zéro» constat a été signifié entre le 10 avril et le 31 mai.

Les données du mois de juin seront connues début juillet, mais aucun intervenant n’était en mesure de dire quand et comment la loi serait modifiée.UNE DÉCISION QUI CHANGE LA DONNE

•Décision rendue par le juge Serge Cimon, le 28 novembre 2016

•Cas: voiture captée à 141 km/h dans une zone limitée à 70 sur l’A-15

«Le tribunal est également perplexe que le BIA ait autorisé ou toléré qu’un tel système soit mis en place [...] Ceci explique sûrement pourquoi certains n’hésitent pas à associer le système des photo-radars à une “vache à lait” utilisée pour générer des revenus.»

«La preuve en matière de cinémomètre photographique fixe est basée sur une preuve par ouï-dire illégale et inadmissible.»

«Le tribunal constate que cette partie du témoignage de l’agente s’appuie totalement sur du ouï-dire et que celui-ci n’a donc aucune valeur probante.»

«À l’avenir, les défendeurs pourront, en toute légitimité, s’adresser au tribunal pour demander que le poursuivant soit condamné aux frais si ce dernier persiste à déposer une preuve qu’il sait illégale.»

DES CONSTATS D’INFRACTION EN NETTE DIMINUTION

Novembre 2016

•41 721 constats signifiés

•5 390 260 $

Décembre 2016

•8311 constats signifiés

•986 156 $

Janvier 2017

•3370 constats signifiés

•494 336 $

Février 2017

•1973 constats signifiés

•288 902 $

Mars 2017

•293 constats signifiés

•66 063 $

Avril 2017

•274 constats signifiés

•73 157 $

Mai 2017

•309 constats signifiés

•95 270 $