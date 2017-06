Un gorille dansant devient une vedette du web

Un gorille du zoo de Dallas est en train de devenir une véritable vedette du web grâce à son incroyable talent pour... la danse.

Zola a été filmé dernièrement dans sa piscine en pleine répétition de breakdance, a rapporté CNN. Le personnel de l’établissement a publié la vidéo sur Youtube mardi et rapidement, le nombre de visionnements a explosé. Vendredi soir, on comptait plus de 622 000 visionnements de la performance de Zola.

Et bien entendu, les internautes étant ce qu’ils sont, ils se sont rapidement réapproprié la séquence en superposant diverses chansons aux images, notamment l'iconique Maniac du film Flashdance.