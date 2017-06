Un jeune conducteur intercepté à 200 km/h sur l'autoroute 20

Un jeune conducteur de 17 ans a été intercepté vendredi matin alors qu’il filait à 200 km/h dans une zone où la limite de vitesse permise est de 100 km/h.

L’automobiliste de Saint-François-de-la-rivière-du-sud roulait sur l’autoroute 20 ouest vers 1 h quand il a été arrêté par les policiers de la MRC Montmagny, a indiqué Christine Coulombe, porte-parole de Sûreté du Québec (SQ)

En plus de la suspension de son permis pendant sept jours, pas moins de 18 points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier de conduite. De plus, il a reçu un constat d’infraction de 139 $. S’il n’était pas mineur, l’amende aurait été plus salée (1821 $).

«Il a également reçu un autre constat d’infraction de 139 $ et 3 points d’inaptitude pour ne pas avoir fait un arrêt obligatoire lorsque les policiers ont voulu l’intercepter», a ajouté la porte-parole.