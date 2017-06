Un utilisateur de Tinder recherché pour vol et fraude

Un jeune homme qui se fait passer pour un étudiant nouvellement arrivé au Canada est recherché par la police de Montréal parce qu’il aurait fraudé et volé plusieurs femmes.

Le suspect fait d’abord connaissance avec les présumées victimes sur des sites et applications de rencontre du genre Tinder et Badoo, selon les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’individu qui dit avoir 23 ou 24 ans utilise souvent le même stratagème pour parvenir à ses fins. Hugo Guérin, Samuel Guérin, Sam Guérin ou Valentin sont autant de noms qu’il porte. Le numéro de téléphone qu’il donne est le 438-345-5180.

Comme il prétend ne pas avoir de compte bancaire et qu’il dit vouloir acheter des meubles, «il demande à ses prétendantes de déposer dans leur compte de banque un chèque du gouvernement. Alors qu'il prépare l'enveloppe pour la victime, il n'insère aucun chèque à l'intérieur de celle-ci, ce qui fait en sorte que la victime dépose une enveloppe vide au guichet automatique avant d'effectuer le retrait et remettre l'argent au suspect», selon le SPVM.

De plus, on le soupçonne d’avoir volé le portefeuille et le cellulaire de ces femmes à plusieurs reprises.

Mesurant 1,86 m (6 pieds 1 pouce), le suspect a les cheveux et les yeux bruns, une barbe brune courte et une couronne tatouée sur le poignet droit.

Toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée anonymement et confidentiellement à Info-Crime, au 514 393-1133.