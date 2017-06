10 suites en développement dont on ignorait tout

Hollywood raffole des suites comme en témoigne la liste des films qui ont pris ou vont prendre l’affiche. Mais certains volets supplémentaires de longs métrages à succès sont en préparation très discrètement.

«Gremlins 3»

Cela fait quelque temps que le projet a officiellement reçu le feu vert des studios Warner. Chris Columbus y travaille et Steven Spielberg est impliqué. Ainsi que l’a expliqué Zach Galligan, qui tenait le rôle de Billy Peltzer dans les deux premiers volets, «Chris planche énormément sur «Gremlins 3», qui se déroule de nos jours. Il a indiqué qu’il y aurait de nouveaux personnages, de même que des anciens, un peu comme dans «Le réveil de la Force». Et une chose que nous savons avec certitude, c’est qu’un scénariste a été embauché.» Pour l’instant, par contre, aucune date de sortie préliminaire n’a été annoncée.

«American Pie 5»

On sait, depuis 2012, que les studios Universal songent à faire revivre la bande de joyeux lurons dont les précédentes aventures sexuelles ont rapporté la coquette somme de 989,5 millions $ au box-office mondial. D’après les informations qui circulent, tous les acteurs - Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Seann William Scott, Tara Reid et Eddie Kaye Thomas – seraient partants pour rappliquer dans ce film interdit aux jeunes qui se déroulera à Las Vegas. Une date de sortie? Aucune pour l’instant.

«Garçons sans honneur 2»

Les scénaristes Evan Susser et Van Robichaux («Combat de profs») planchent actuellement sur la suite du film qui mettait en vedette Vince Vaughn, Owen Wilson, Isla Fisher, Rachel McAdams, Bradley Cooper et Will Ferrell. Les acteurs n’ont pas encore été approchés par la production, mais Vince Vaughn et Owen Wilson ont suggéré une intrigue mettant en scène Daniel Craig dans le rôle du saboteur de mariages le plus efficace du monde.

«Zombieland 2»

Forts du succès de «Deadpool», les scénaristes Paul Wernick et Rhett Reese ont obtenu une commande pour se pencher sur une suite de «Zombieland», cette comédie déjantée avec Jesse Eisenberg et Woody Harrelson qui avait engrangé 102,39 millions $ dans les salles en 2009. Ce n’est pas la première fois que les producteurs tentent de faire revivre ces protagonistes. Reste à savoir s’ils y parviendront cette fois-ci.

«Angel Has Fallen»

Gerard Butler incarnera l’agent secret Mike Banning pour la troisième fois consécutive. Depuis le début de l’année, Creighton Rothenberger et Katrin Benedikt se penchant sur le scénario et on murmure, dans les couloirs des studios, que le tournage pourrait s’amorcer en 2018. Rappelons qu’ «Assaut sur la Maison-Blanche» (2013) et «Assaut sur Londres» (2015) avaient récolté 160 et 195 millions $ respectivement.

«Bad Boys 3»

Après quelques délais dus au désistement de pas moins de deux réalisateurs, les studios Sony ont confirmé l’arrivée de «Bad Boys 3», nouveau volet de la franchise «Mauvais garçons», pour novembre 2018. Si Will Smith et Martin Lawrence sont de la distribution, aucun cinéaste n’est attaché au projet dont l’intrigue n’est pas connue!

«Mères indignes 2»

Mila Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn tournent actuellement cette suite, intitulée pour l’instant «A Bad Mom's Christmas» (littéralement «Le Noël des mères indignes») et qui raconte les tribulations des mamans lorsque leurs mères arrivent pour passer le temps des Fêtes avec elles. Réalisé et écrit par le tandem composé de Jon Lucas et Scott Moore, le long métrage devrait arriver sur les écrans le 3 novembre prochain. Et les producteurs ne manquent pas d’imagination puisqu’un «Bad Dads» est actuellement en négociations!

«Bill & Ted 3»

En février dernier, Keanu Reeves a révélé qu’un troisième opus était en cours de développement. «Bill et Ted devaient écrire une chanson pour sauver le monde, mais ils ne l’ont pas fait. La pression d’avoir à sauver la Terre, de leurs mariages qui ne vont pas bien et de leurs enfants qui leur causent des maux de tête... tout cela n’aide pas. Puis, quelqu’un arrive du futur pour leur expliquer que, s’ils n’écrivent pas cette chanson, alors c’est l’univers au complet qui va se désintégrer.»

«Docteur Strange 2»

Il est évident que le super héros incarné par Benedict Cumberbatch va reprendre du service, la seule question est la date. Car si le réalisateur Scott Derrickson a indiqué qu’il ne manquait pas d’idée pour la suite du long métrage qui a rapporté 675 millions $ à travers le monde, il a été embauché par la plateforme en ligne Hulu pour tourner le pilote d’une série télévisée. Et si ça marche, il pourrait s’écouler plusieurs années avant qu’il soit disponible.

«G.I. Joe 3»

Le projet avance à pas de tortue! Pour l’instant, c’est le cinéaste D.J. Caruso qui a repris les rênes après le désistement de Jon M. Chu. De plus, Aaron Berg a été engagé pour écrire l’intrigue de l’équipe de super héros, mais aucun acteur n’a encore été approché, ce qui laisse la porte ouverte à d’autres changements.