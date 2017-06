Alain Rayes devient lieutenant politique des conservateurs au Québec

Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a été nommé lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada, a annoncé samedi le nouveau chef Andrew Scheer.

L’annonce a été faite en marge de la visite de M. Scheer à Victoriaville, dans le cadre des célébrations de la fête nationale du Québec.

«Au cours de sa carrière professionnelle, il a démontré à plusieurs reprises ses talents d'organisateur. Pour remporter la prochaine élection, notre parti doit faire élire davantage de députés au Québec et je suis convaincu qu'avec le travail d'Alain et toute notre équipe, nous allons réussir», a mentionné M. Scheer dans un communiqué.

Ex-maire de cette ville du Centre-du-Québec, Alain Rayes a été l’un des quatre députés du Québec à avoir soutenu Andrew Scheer lors du lancement de sa campagne en janvier dernier.

Élu pour la première fois en octobre 2015, M. Rayes occupe actuellement le poste de porte-parole associé en matière d'Infrastructures, des Collectivités et des Affaires urbaines.

«Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais avec notre chef et notre équipe extraordinaire de députés, nous avons tous les éléments pour faire élire plus de douze élus conservateurs au Québec. Avec le départ de mon ami et collègue Denis Lebel, nous avons une élection partielle à gagner dans Lac-Saint-Jean et le travail commence dès maintenant», a souligné M. Rayes.

En mars dernier, pendant la course à la chefferie conservatrice, Andrew Scheer avait fait savoir son intention de nommer un ministre responsable de la région de la Vieille capitale, s’il devient premier ministre.

Les libéraux ne comptent aucun lieutenant dans la province. Indiquant qu’il est lui-même un député montréalais, Justin Trudeau a décidé de ne pas nommer un ministre responsable de la province de Québec, rompant ainsi avec la tradition.

«Contrairement aux libéraux de Justin Trudeau, notre équipe va s'occuper des dossiers importants pour les Québécoises et les Québécois», a souligné samedi M. Scheer.