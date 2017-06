«Baby le chauffeur» en 5 mots-clés

Découvrez l'univers de «Baby le chauffeur» à travers cinq mots-clés.

Braquages en musique!

Mélange de musique et de bruits de pistons, le film d’action «Baby le chauffeur» s’intéresse à un jeune homme – incarné par Ansel Elgort – qui aide les criminels – joués par Kevin Spacey, Jon Hamm, Jamie Foxx, etc. - à fuir les lieux de leurs méfaits. Attiré par cet univers en marge de la loi tout en ne voulant pas y plonger totalement, Baby devra faire des choix.

Baby

Baby n’est pas un conducteur comme les autres. En effet, il planifie avec minutie le trajet de fuite qu’il empruntera en synchronisant la musique appropriée sur son lecteur mp3! Le scénariste et réalisateur Edgar Wright («The World’s End») fait travailler Baby pour le compte de Doc (Kevin Spacey), spécialisé dans les braquages de banques audacieux. Doc compte sur ses hommes - et femme - de main, Buddy (Jon Hamm), Darling (Eiza Gonzales) et Bats (Jamie Foxx) pour lui permettre de réaliser ses casses. Mais lorsque Bats se met à douter de Baby, l’équilibre qui existait au sein de l’équipe est mis à mal.

Chorégraphies

La musique est un élément extrêmement important de ce long métrage. «Il y a beau avoir de la musique et des chorégraphies, ce n’est pas une comédie musicale habituelle», a plaisanté Edgar Wright en présentant son film. Avec Bill Pope, son directeur de la photographie depuis des années, le cinéaste a ainsi imaginé un univers visuel et sonore peu commun. «Le film est un «musical» postmoderne. «Personne ne danse ni ne chante, mais tout réagit à la musique. Les films d’Edgard posent toujours des défis. Ses œuvres sont complexes, surtout celle-ci, car il ne s’agit pas uniquement de présenter des vols de banques avec des fusillades, des flics qui se pointent et des crashs de voitures. Il y a de la pluie, du tonnerre. Et le truc, c’est que tout est en rythme avec la trame sonore, les essuie-glaces tenant lieu de métronome et donnant le tempo. Les gens meurent en rythme. Les tirs d’armes suivent aussi le rythme. C’est extrêmement audacieux d’avoir chorégraphié tout cela d’aussi près», a expliqué Bill Pope.

Moteur!

La première journée de tournage a exigé énormément de travail de la part de Ryan Heffington, le chorégraphe embauché par Edgar Wright et qui a travaillé sur les clips vidéo pour «Chandelier» de Sia et «We Exist» d’Arcade Fire. «Il s’agissait d’une scène de rue dans laquelle Baby conduisait pendant trois coins de rue dans la ville, le tout étant filmé en une seule prise. Nous avons dû chorégraphier les piétons, les employés des cafés, les enfants, les promeneurs de chiens. C’est une déformation amusante de la réalité, car tout a l’air parfaitement réaliste, mais le tout se déroule en suivant le rythme de la musique qui joue», a-t-il détaillé.

Trame sonore

Edgar Wright a commencé à choisir les pièces de la trame sonore de «Baby le chauffeur»... il y a quatre ans! Avec son monteur Paul Machliss, il a choisi pas moins de 30 chansons qui ont servi d’inspiration au scénario. Et, parlant de script, celui qu’a reçu Ansel Elgort – l’acteur possède également une formation de danseur - sortait de l’ordinaire. «Au départ, le scénario nous a été livré sur un iPad et contenait de petits emojis «Baby le chauffeur». En cliquant dessus, on entendait la musique qui allait jouer pour chaque scène. C’est vraiment la trame sonore qui conduit le scénario et le film. Quand on le lisait, on sentait vraiment le rythme de chaque scène».

Soleil

S’il y a un élément esthétique auquel tenait Edgar Wright, c’est le fait que les courses de voitures devaient avoir lieu en plein jour afin de créer une tension supplémentaire. «C’est probablement plus facile de tourner une poursuite sur l’autoroute en pleine nuit parce qu’il est alors plus simple d’obtenir l’autorisation de fermer les rues. Les tourner en plein jour est beaucoup plus complexe, mais aussi plus impressionnant.»

Voitures

Le choix des véhicules utilisés ne s’est pas fait au hasard, Edgar Wright privilégiant leur côté pratique. Pour Sean Ryan, le responsable des voitures, «il fallait que les poursuites soient impressionnantes, mais, et c’était le plus important, qu’elles aient l’air réel.» De fait, le cinéaste a passé des semaines à effectuer des recherches afin de savoir quels étaient les véhicules les plus volés aux États-Unis. «Il y a plus de 150 voitures dans le film et chacune a une fonction spécifique. Le processus de sélection des voitures a été similaire à celui des acteurs!», a commenté Sean Ryan. Et, pour Edgar Wright, «les braqueurs de banques volent des véhicules qui ne manqueront à personne. Puis, ils l’abandonnent et en prennent une autre. En interviewant de vrais conducteurs, nous avons vite compris qu’il nous fallait choisir des voitures qui se fondraient dans le décor et dans la circulation. Le blanc, le gris et le rouge sont donc les couleurs les plus usuelles.»

«Baby le chauffeur» vrombit sur les écrans du Québec dès le 28 juin