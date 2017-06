Charlie Sheen poursuivi par une ex-copine

Charlie Sheen s’est pris un nouveau procès sur le dos. Le comédien, qui a annoncé sa séropositivité il y a deux ans, est actuellement en procès avec une ex-fiancée, Scottline Ross, qui l’accuse de l’avoir mise en danger en l’exposant au SIDA sans la prévenir.

Aujourd’hui, d’après Variety, c’est un même type de procès qui lui pend au nez, puisque s’il n’est pas identifié directement, Charlie Sheen semble être la personne visée par une plainte adressée au tribunal de Los Angeles, à un «un homme», qui aurait découvert sa séropositivité en 2011 avant de l’évoquer à la télévision en novembre 2015 et en juin 2016.

Le comédien avait effectivement découvert sa séropositivité en 2011, avant de faire son coming out sur le plateau du Today Show le 17 novembre 2015. Il était revenu y faire un point sur sa santé l’été suivant. La plainte a été déposée par une anonyme, dont on connaît simplement l’origine russe. Apparemment, elle aurait demandé plusieurs fois à son partenaire s’il était contaminé, et celui-ci lui aurait répondu à chaque fois que tout allait «bien».

La plainte stipule que le couple aurait utilisé des préservatifs lors de leurs premiers rapports, mais que ceux-ci avait rapidement été exclus. Apparemment, l’accusé aurait donné deux pilules à la plaignante pour la protéger contre le virus avant que celle-ci aille réclamer une aide médicale plus sérieuse.

Charlie Sheen n’a pas encore commenté l’information.