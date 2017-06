Comment éviter de se faire rouler dans la farine?

La grande valse des déménagements s'est déjà amorcée au Québec, mais les milliers de Québécois qui bougeront cette année devront faire attention aux arnaques.

Gary Frost de la l’Office de la protection du consommateur offre ses conseils pour éviter de se faire rouler dans la farine.

Bien choisir son déménageur

«D’abord, il faut s’assurer de choisir soigneusement sa firme de déménagement parce que chaque année on reçoit environ 200 plaintes dans le domaine du déménagement et elles sont souvent liées à ce qu’on appelle les "aventuriers du déménagement", des entreprises qui sont éphémères et à l’encontre desquelles il est difficile après coup d’exercer des recours si on a des pépins au cours du déménagement».

«[Il faut choisir] une entreprise qui a une existence de plusieurs années, qui est fiable et qui a une assurance responsabilité parce que parmi les plaintes que l’on reçoit il y en a une bonne part qui concerne les dommages qui sont causés aux biens».

L’importance du contrat

«Comme partout ailleurs les contrats sont très importants, d’ailleurs ils sont obligatoires quand on les conclut par téléphone, l’entreprise a l’obligation de faire parvenir au consommateur un contrat écrit et évidemment on a avantage à avoir un contrat le plus détaillé possible».

En cas de surfacturation

«Il y a parfois de la surfacturation, c’est une autre source de plaintes des consommateurs dans le domaine du déménagement. À ce moment-là, le consommateur est démuni face à un déménageur qui ne sortira pas toute la marchandise avant d’être payé parfois. Alors souvent on n’a pas d’autres choix, si la négociation sur les lieux échoue, de payer en marquant "sous réserve" ou "sous protêt" sur la facture ou sur le chèque pour mentionner notre intention de contester la surfacturation».