Controverse au défilé de la Saint-Jean

De nombreux internautes et des spectateurs qui ont assisté au défilé de la Saint-Jean, samedi, sur la rue Saint-Denis, à Montréal, se sont indignés en voyant des jeunes hommes noirs pousser plusieurs chars allégoriques.

Le manque de diversité culturelle dans l’ensemble des tableaux présentés a également été dénoncé par les internautes.

Notamment, des deux côtés du char sur lequel chantait Annie Villeneuve en ouverture du défilé, plusieurs personnes vêtues de blanc dansaient, alors que les adolescents qui poussaient portaient un uniforme beige.

D'abord publiée sur la page Facebook du défilé, la vidéo a été retirée moins de deux heures plus tard après la publication d'une centaine de commentaires des internautes.

«Nous voulons simplement clarifier cette situation: sachez que tous les chars allégoriques sont poussés par l’équipe sportive de l’école Louis-Joseph-Papineau de Montréal», avait écrit le responsable du compte Facebook de la fête nationale du Québec à Montréal.

Cela n'a pas freiné la diffusion de plusieurs centaines de commentaires sur les médias sociaux.

«Les personnes qui poussent les chariots ne sont pratiquement toutes noires (Il y a un seul chariot poussé par des Asiatiques et des Arabes), a souligné l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité du Québec. Toutes les personnes au-dessus sont blanches. Quel message voulait envoyer la ville à la population montréalaise en organisant ce défilé. On dit quoi à l’enfant noir qui est tout content d’aller célébrer la fête nationale ?»

«Ils auraient pu aussi s’habiller en blanc, a écrit Rachelle Houde Simard dans les commentaires écrits sous la diffusion de la vidéo sur la page officielle de l’événement. Un effort de les diversifier aurait pu être fait. Un t-shirt à l’effigie de l’école aurait pu être porté. Il y a plein de solutions pour empêcher la perception négative.»

«C’est comme si le comité organisateur n’avait pas vécu au Québec ces dernières années, a ajouté Roxanne Guérin. Ça démontre une très grande insensibilité. Très décevant.»

Le défilé est composé de près de 1600 figurants qui proposent aux spectateurs quinze relatant l’histoire du Québec. Des conteurs et des hommes-livres sont présents pour présenter les différents chapitres. Le thème de cette année est «Il était une fois...».