En deuil de son conjoint, une mère apprend qu’elle a un grave cancer

Le sort s’est acharné sur Tessie Sylvester, une mère de famille du Minnesota : quelques heures après la mort de son conjoint, elle a appris qu’elle était atteinte d'un grave cancer.

Pendant six ans, son mari John s’est battu contre la sclérose latérale amyotrophique. Il est décédé vendredi dernier, la laissant seule avec deux garçons de 5 et 6 ans.

«Ce matin-là, il m’a dit "c’est aujourd’hui"’, raconte la femme de 36 ans, en entrevue à CBS. Quelques heures plus tard, il est décédé.»

Mais ses malheurs ne se sont pas arrêtés là.

«J’étais au téléphone avec le directeur du salon funéraire, et j’ai reçu un appel de mon médecin sur mon autre ligne. Elle m’a dit "c’est le cancer, et ça augure mal".»

On lui a découvert un adénocarcinome, une tumeur maligne sur son foie. Mais selon son médecin, la source du cancer est ailleurs dans son corps. Même en l’opérant pour son foie, la maladie risque de se propager.

Son défunt conjoint ne pouvait être au courant de son cancer, et elle ne l’avait pas avisé de ses multiples rendez-vous. Mais selon Tessie, il le sentait.

«Je crois que John est parti parce qu’il savait que j’avais besoin d’une protection d’ailleurs, pour rester avec les garçons», estime-t-elle.

Une page GoFundMe a été créée pour amasser des fonds pour payer pour ses soins et les dépenses de la famille, privée de revenus. Un objectif de 500 000 $ a été fixé et en moins d’une semaine, plus de 146 000 $ ont été donnés à la famille.

«Je vais juste profiter de chaque moment avec les garçons, a dit la mère, en entrevue avec CBS. Peu importe d’où l’argent provient, ça me donne un peu de paix.»