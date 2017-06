Grève en vue dès lundi à la Régie des alcools de l’Ontario

Les syndiqués de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) sortiront en grève ce lundi à 00 h 01 si leurs négociateurs et ceux de l’employeur n’arrivent pas d’ici-là à s’entendre sur une nouvelle convention de travail.

À l’approche de la date butoir, les parties, à la demande du conciliateur, ne répondent plus aux questions des médias depuis 11 h samedi matin.

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario – Division des employés de la Régie des alcools a indiqué dans un communiqué qu’«aucune nouvelle information sur les négociations ne sera fournie tant que l’embargo médiatique sera en vigueur».

Toutefois, samedi matin, juste avant l’entrée en vigueur de l’embargo médiatique, le syndicat disait continuer de «négocier ferme pour une meilleure LCBO dont les membres et les Ontariens peuvent être fiers».

Une des questions en litige entre les parties est le fait que la grande majorité des employés de la LCBO sont à temps partiel, sans un nombre d’heures de travail garanti. Selon le syndicat, ces employés font en moyenne moins de 30 000 $ par année et plusieurs doivent travailler sept jours par semaine parce que leurs quarts de travail sont très courts.

«La LCBO a enregistré des profits record l’an dernier et a versé plus de 2 milliards $ à la province, a affirmé la présidente de l’équipe de négociation du syndicat, Denise Davis, samedi matin. Cette entreprise a les moyens de faire mieux. Nous ne devrions pas avoir 84 % de travailleurs à temps partiel. Les travailleurs ne devraient pas être appelés au travail pour des quarts de deux heures qui couvrent à peine les coûts de l’essence et de garderie.

«Nous avons un plan pour une meilleure LCBO, il suffit seulement que l’employeur accepte de travailler avec nous pour le réaliser.»