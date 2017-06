«Je vis une expérience incroyable!» - Éléonore Lagacé

Comment pourrait-on oublier Éléonore Lagacé depuis «La Voix 2014», alors qu’elle a conquis le public par sa joie de vivre et son enthousiasme délirant?

Fille désormais connue de la soprano Natalie Choquette, cette bombe d’énergie tient, avec Philippe Touzel, le haut de l’affiche de «Footloose», la comédie musicale présentée au Théâtre St-Denis jusqu’au 30 juillet. Confidences sur sa préparation en vue de cette production qui promet d’être des plus enlevantes...

Éléonore, comment as-tu obtenu le rôle principal d’Ariel Moore dans «Footloose»?

Je jouais dans la comédie musicale «Grease» lorsque j’ai appris qu’il y avait des auditions pour «Footloose». J’ai voulu tenter ma chance comme tout le monde. Avec Serge Postigo, le metteur en scène, personne ne part avec une longueur d’avance. J’ai donc commencé par envoyer mon dossier, et on m’a convoquée en audition pour le rôle d’Ariel.

Quand t’a-t-on rappelée pour te donner des nouvelles?

Au bout d’une semaine, j’ai reçu un appel de Serge Postigo. Il a commencé par me dire: «J’ai une mauvaise nouvelle pour toi.» J’ai pensé: «Ce n’est pas vrai... Je croyais avoir si bien réussi!» Il a alors ajouté: «Il va falloir que tu fasses un choix entre «Grease» et «Footloose», parce que j’aimerais que tu sois mon Ariel.» J’ai éclaté en sanglots; je riais et pleurais en même temps. J’ai couru vers ma mère pour lui dire, et nous avons pleuré de joie pendant une heure. Ç’a été l’un des plus beaux instants de ma vie.

Tu mentionnes que lors de l’audition de Philippe Touzel, à qui tu devais donner la réplique, vous avez vécu un moment assez particulier...

Le premier finaliste de la journée était Philippe, que j’ai connu à «La Voix», mais aussi grâce à «Grease». Pendant l’audition on a chanté «Almost Paradise» ensemble et il m’a spontanément embrassée! Tous les gens de la production ont fondu sur place. (Rires)

Le couple vedette de «Footloose» venait de se former?

Oui. Cela dit, nous ne sommes pas des amoureux dans la vie. Philippe est un peu comme mon âme soeur.

Toi qui débordes d’énergie à 19 ans, te sentais-tu prête pour ce gros défi?

J’ai dû apporter quelques ajustements. Le 31 décembre dernier, nous avons fait un numéro tiré de «Footloose» à l’émission «En direct de l’univers». Je devais danser tout en chantant, en plus d’être lancée dans les airs par mon partenaire. J’ai réalisé que j’allais devoir améliorer mon cardio, ce que j’ai fait.

À quoi ressemblent les répétitions pour un tel spectacle?

Je travaille sur scène à raison de huit heures par jour. Il faut d’abord apprendre toutes les pièces afin de pouvoir les chanter aisément en dansant. Ensuite vient l’étape de la mise en scène. Serge nous indique nos déplacements sur la scène.

Quel est le type d’entraînement physique auquel tu dois te soumettre?

Ma jeune soeur, qui s’entraîne beaucoup, me parlait depuis un an d’une technique qui s’appelle Lagree, une sorte de mélange entre le Pilates et le yoga. Elle m’en vantait les bienfaits, mais je ne voulais rien savoir puisque je déteste aller au gym. Quand j’ai su que j’avais un rôle dans «Footloose», j’ai accepté de la suivre et je suis devenue accro! J’en fais deux fois par semaine, à raison d’une heure par séance.

As-tu modifié ton alimentation?

Je n’y ai rien changé parce que j’aime trop manger! Je prends environ cinq repas par jour. J’ai la chance d’avoir un métabolisme ultrarapide, et comme je bouge énormément dans une journée, je brûle tout! Cela dit, si je n’avais pas toute cette énergie, je serais incapable de jouer dans «Footloose».

Tu as commencé très jeune à danser; tu faisais du ballet à quatre ans seulement...

Petite, j’avais tellement la bougeotte que mes parents ne savaient plus quoi faire de moi. Ils m’ont inscrite à des cours de danse afin de canaliser toute cette énergie! J’ai aussi dansé longtemps chez Louise Lapierre. En musique, j’ai étudié la guitare classique durant l’adolescence. J’ai aussi appris le piano, la harpe et la trompette.

Aujourd’hui, tu pratiques autant le chant classique que le chant populaire.

Je suis une formation en chant classique à McGill. En principe, les professeurs d’opéra n’aiment pas qu’on fasse du chant populaire en parallèle, parce que notre voix est encore en développement. Mais ma professeure, Aline Kutan, ne s’est pas opposée à ce que je continue de chanter du pop. J’étais tellement heureuse qu’elle accepte de me prendre comme élève. Pour «Footloose», c’est Estelle Esse qui est mon coach vocal, et ce qu’elle m’apprend est très bénéfique.

Comme comédienne, tes passages dans «30 vies» et «Unité 9» t’ont-ils été utiles?

Bien sûr. Sans posséder de formation d’actrice, je pense avoir le talent nécessaire pour être une bonne comédienne, parce que j’ai beaucoup d’instinct.

À te voir, on sent que tu es très heureuse de ce qui t’arrive...

Je vis une expérience incroyable, comme un rêve. J’ai encore de la difficulté à réaliser ce qui m’arrive, au point où je sursaute chaque fois que je me vois sur l’affiche de «Footloose»!

«Footloose», qui met en vedette Philippe Touzel, Éléonore Lagacé et une trentaine de danseurs et acteurs, est présentée au Théâtre St-Denis jusqu’au 30 juillet, dans le cadre du Festival Juste pour rire. La comédie musicale a été traduite, adaptée et mise en scène par Serge Postigo. Pour plus d’information: hahaha.com.