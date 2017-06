Journée portes ouvertes à l’hôtel du Parlement

À l’occasion de la fête nationale du Québec, l’hôtel du Parlement ouvre ses portes, samedi jusqu’à 16 h, pour faire découvrir aux visiteurs son architecture et son histoire.

«Cette journée bien spéciale permettra aux citoyens et aux visiteurs de passage dans la capitale de découvrir et d'apprécier les attraits architecturaux et historiques de l'hôtel du Parlement », a souligné Jacques Chagnon, président de l’Assemblée nationale.

Des musiciens interpréteront des airs musicaux du répertoire québécois à l'extérieur, pendant que les visiteurs pourront découvrir les aménagements potagers qui se trouvent dans les jardins et sur la palissade du chantier de construction du pavillon d'accueil.

À l'intérieur, le public pourra aller sur le parquet de la salle de l'Assemblée nationale, voir le cabinet du président et les salles de commissions parlementaires. Une vidéo sera également diffusée afin de donner des informations sur la construction du bâtiment, conçu par Eugène-Étienne Taché.

De plus, l'exposition «1792. La naissance d'un parlement», présentée dans le cadre du 225e anniversaire des institutions parlementaires, permettra de revivre l’histoire des origines de la démocratie québécoise.

Des visites de l'horloge de la tour du parlement sont également offertes par le maître-horloger, André Viger.

Infos: assnat.qc.ca.