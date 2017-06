Le secrétaire américain au Trésor se marie avec une actrice

Le secrétaire américain au Trésor Steve Mnuchin va se marier samedi soir à Washington avec l'actrice d'origine écossaise Louise Linton, une fastueuse noce à laquelle assisteront le président Donald Trump et sa femme.

Le mariage, qui doit être célébré dans un auditorium historique près du National Mall, en plein centre de la capitale américaine, a été tenu secret jusqu'à ce qu'un ami du couple, le secrétaire au Commerce Secretary Wilbur Ross, laisse filtrer la nouvelle.

Il s'agira du troisième mariage de M. Mnuchin et du deuxième de Mme Linton.

Environ 300 invités sont attendus à la cérémonie, dont le vice-président Mike Pence et d'autres membres de l'administration Trump. Le ministre canadien des Finances Bill Morneau devrait aussi être présent.

Louis Linton, 36 ans, est diplômée en droit et en journalisme. Elle a travaillé pour des émissions de télévision comme «CSI: NY» et «Cold Case» puis joué des petits rôles dans divers films.

Un livre qu'elle avait co-écrit sur son année sabbatique en Zambie a soulevé des critiques pour ses inexactitudes. L'actrice a depuis présenté des excuses et assuré que tous les bénéfices iraient à une oeuvre caritative.

Mme Linton a rencontré M. Mnuchin à un mariage à Los Angeles en 2013, et il lui a demandé sa main deux ans plus tard, a raconté l'actrice au New York Times, précisant qu'ils vivaient dans une maison à Washington de 12,6 millions de dollars.

Steve Mnuchin, 54 ans, est un ex-banquier à la carrière originale, de Wall Street à Washington, en passant par Hollywood.

Il a nommé temporairement en avril Louise Linton à la tête de Dune Entertainment, une société de production de films qu'il a soutenue financièrement. Mais l'actrice a dû démissionner quand des démocrates ont estimé que cela générerait des conflits d'intérêt.

M. Mnuchin avait dû lui-même présenter ses excuses en mars pour avoir promu un film d'animation dont il est l'un des producteurs, «Lego Batman, le film».