Ottawa préoccupé par la mort de baleines noires

La découverte de plusieurs décès récents de baleines noires de l'Atlantique Nord dans l'Est du Canada, préoccupe le gouvernement fédéral qui s'engage à tout faire afin que les décès évitables des baleines ne surviennent pas à l'avenir.

Selon Pêches et Océans Canada (MPO), au moins cinq baleines noires ont été retrouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent récemment. Or, il s’agit d’une espèce en voie de disparition au Canada.

«Cette situation est très préoccupante. La cause de la mort est inconnue en ce moment et le MPO s'est engagé à apprendre ce qui est arrivé à ces animaux et à protéger cette espèce», a fait savoir le MPO dans un communiqué.

La baleine noire de l’Atlantique Nord est protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada et de la Marine Mammal Protection Act des États-Unis.

Le ministère indique qu’il y a environ 500 baleines noires, au total, dans le monde.

Des avions de surveillance et des navires de la Garde côtière canadienne ont été dépêchés pour repérer les baleines, leur attacher un émetteur satellite, et prélever des échantillons.

«Jusqu’à maintenant, des émetteurs ont été attachés sur deux baleines mortes pour suivre leurs déplacements dans l’eau. Plusieurs échantillons ont été prélevés sur l’une des baleines mortes: de la peau, de la graisse, des matières fécales, et des tissus musculaires», a fait savoir le MPO.

Pour signaler des mammifères marins morts, blessés ou empêtrés, il est possible de contacter le 1-866-567-6277.‎