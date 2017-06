Pleins feux sur «La liste noire: Rédemption»

Après le succès de «La liste noire», les créateurs de la série ont préparé une histoire parallèle à celle de Raymond Reddington, racontant les mésaventures de l’agent d’infiltration Tom Keen et d’une connaissance du célèbre criminel, l’énigmatique Susan Hargrave.

Dans ce dossier spécial, lisez notre entrevue exclusive avec la comédienne Famke Janssen et découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la série.

Famke Janssen: un personnage mystérieux

Après quelques apparitions dans «La liste noire», le personnage de Susan Hargrave, alias Scottie, se retrouve au coeur de nouvelles aventures dans «La liste noire: Rédemption». Elle l’ignore encore, mais son fils disparu à l’âge de trois ans est bien vivant et, maintenant adulte, il tente de s’infiltrer dans l’agence spéciale de ses parents. L’actrice néerlandaise s’est entretenue avec nous sur son personnage.

Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être la tête d’affiche de cette nouvelle série?

C’est un grand honneur! J’aime travailler pour la télévision, c’est une façon différente d’exercer mon métier qui me plaît bien. J’aime l’idée de pouvoir construire un personnage sur une longue période de temps. J’ai pu expérimenter cela déjà avec mes rôles dans des séries comme «How to Get Away with Murder» et «Nip/Tuck».

Comment décririez-vous cette série, qui est en fait un «spin-off» de «La liste noire»?

Oui, c’est un dérivé de «La liste noire» mais, en même temps, c’est vraiment différent. C’est un mélange des genres: il y a beaucoup de suspense et il y a aussi un côté à la «Mission: Impossible», ce qui joue beaucoup sur toute la gamme des émotions.

Que pouvez-vous dire de votre personnage?

C’est un personnage très complexe et difficile à cerner. Elle est présidente de la branche Grey Matters de l’agence Halcyon (NDLR Une organisation privée spécialisée dans les opérations militaires secrètes). L’histoire est racontée de façon telle qu’on ne devine pas trop ce que Susan sait et ce qu’elle ignore. Il y a toujours une grande ambiguïté qui flotte. Son mari est mort, mais il ne l’est pas vraiment. Son fils, disparu à l’âge de trois ans, travaille pour elle dans son agence, et c’est à la demande de son père qu’il espionne Susan. La question est de savoir si elle se doute de quelque chose, si elle fait semblant de ne pas savoir.

Qu’est-ce qui est le plus difficile dans l’élaboration d’un tel personnage?

C’est de se connecter avec elle. Elle est si différente de moi et a une vie si compliquée! De plus, je ne sais pas longtemps à l’avance ce qui va lui arriver, donc je dois toujours composer avec cette ambiguïté, qui doit être constamment présente dans ma façon de rendre le personnage.

Avez-vous des similitudes avec Susan?

Très peu, mais c’est certain qu’en tant qu’actrice, j’imprègne toujours un peu mon personnage de qui je suis. Mais je vous rassure, ma vie est pas mal moins compliquée que la sienne! Je suis plus gentille et j’ai aussi un meilleur sens de l’humour qu’elle.

Y a-t-il un type de rôle que vous n’avez pas encore joué et que vous aimeriez explorer?

J’aimerais jouer un personnage historique, un personnage qui a marqué son temps et pour lequel j’aurais vraiment à faire une grande recherche. Ça me plairait vraiment.«La liste noire: Rédemption», offerte en exclusivité sur Club illico dès maintenant.

Le saviez-vous?

De X-Men à agents spéciaux

Deux comédiens de la série ont prêté leurs traits à des personnages de la franchise de films de superhéros «X-Men». Outre Famke Janssen, qui a incarné Jean Grey dans cinq différentes productions de la saga, Edi Gathegi, l’interprète de Matias Solomon, a incarné Darwin dans la production «X-Men: First Class».

Un espion dans sa famille

Comme au début de la série Tom Keen ignore que Scottie est sa mère, les créateurs ont dû faire attention de ne pas laisser planer trop d’ambiguïté sur leur relation.

Un malaise est si vite arrivé...

«Tom est essentiellement un agent d’infiltration au sein de sa propre famille et il s’agit pour lui de la plus importante mission de sa vie, a expliqué le producteur Jon Bokenkamp. Il ne sait pas d’où il vient ni qui étaient les membres de sa famille.»

Une célèbre vilaine

En plus d’avoir été une mutante, Famke Janssen a également incarné Xenia Onatopp, une des plus vilaines «Bond girls» de l’ère Brosnan, dans le film «GoldenEye». Son personnage, une ancienne pilote des forces aériennes soviétiques, est devenue une meurtrière aux tendances sadiques et éprouvait d’intenses «sensations physiques» lors de chaque meurtre perpétré de sa main...

Reddington en filigrane

En développant la nouvelle série, les créateurs gardaient en tête que, malgré son absence dans la première fournée d’épisodes, le personnage central de «La liste noire», Raymond Reddington (James Spader) serait impliqué dans l’intrigue.

«L’univers de «Rédemption» se tient de lui-même, a expliqué John Eisendrath, et il est indépendant de celui de «La liste noire». Il nous a semblé important d’établir d’abord la dynamique entre les personnages. Ceci dit, nous avons conclu que ce serait éventuellement intéressant de voir Reddington interagir avec les autres personnages.»

Espionnage 101

Selon le producteur exécutif John Eisendrath, «Rédemption» est une émission différente de la série originale.

«La liste noire est une émission policière dont les histoires impliquent les forces de l’ordre. Nous sommes plutôt dans le suspense et l’espionnage. Cette distinction fait en sorte que la nouvelle série est un tout autre animal et ça nous permet d’explorer de nouveaux espaces. Nous voyons les méthodes qu’utilisent les agents pour attraper les criminels... Et comme ce sont des espions, ils ne peuvent procéder à des arrestations normales comme le feraient des policiers. Cela amène une toute nouvelle façon de raconter des histoires.»