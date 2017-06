Plusieurs cas de Norovirus provoqués par des framboises congelées

Plusieurs cas de Norovirus associés à la consommation d’aliments contenant des framboises crues congelées ont été signalés, a rapporté vendredi le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Les produits faisant l’objet d’une mise en garde sont susceptibles d’avoir été préparés avec un lot de framboises crues congelées faisant l’objet d’un rappel d’aliment de la part de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Ces aliments étaient offerts à la vente dans les établissements suivants:

-Jam-Bec inc. (380, boulevard de l'Industrie, Joliette): «Framboises entières IQF», vendu congelé, format sac individuel de 1 kg, tous les lots vendus entre le 2 décembre 2016 et le 28 avril inclusivement.

-Gourmet Bazar inc. (9051, rue Charles-de-la-Tour, Montréal): «Framboises entières IQF», vendu congelé, format sac individuel de 1 kg, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-O'Viande (35, rue Lise, Déléage): «Framboises entières IQF», vendu congelé, boîte de 5 sacs ou sac individuel de 1 kg, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Pères Nature St-Georges Inc. (10735, 1ère avenue, Saint-Georges-de-Beauce): «Gâteaux Francilienne» et «Gâteaux Milady», vendus réfrigérés en portion individuelle et en portion pour 6 personnes et pour 8 à 10 personnes, tous les lots vendus jusqu’au 5 juin.

-Pâtisserie Ladouche inc. (1611, boulevard Talbot, Saguenay, Chicoutimi): «Gâteau framboisier», vendu frais en portion individuelle ou en commande spéciale, tous les lots vendus entre le 16 et le 23 mai inclusivement.

-Boulangerie St-Michel SENC (681, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints): «Mousse framboise», vendu congelé, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Maître Glacier Granby inc. (667, rue Dufferin, Granby): «Gâteau choco-framboise», vendu congelé, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Restaurant/Dépanneur Le Domaine 2007 (Réserve Faunique Vérendrye route 117, C.P. 105 Grand-Remous): « Parfait aux fraises et framboises», vendu réfrigéré, format 12 oz, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Lili's (4764, route 132, Sainte-Catherine): «Gruau amandes et petits fruits», «Pudding chia et coco», «Mousse tofu framboise et érable», vendus réfrigérés, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Gâteries d'Oli (7061, boulevard des Forges, Trois-Rivières): «Framboisier», vendu réfrigéré, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Boulangerie Et Pâtisserie Lasalle R.D.P. Inc. (8591 Boul. Maurice-Duplessis Montréal): «Gâteau fruits des champs», vendu frais et réfrigéré, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Glaces et Sorbets Kem Coba inc. (60, Av. Fairmont Ouest, Montréal): «Crème glacée à la framboise», format 550 ml, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Pâtisserie Les P'tits Plaisirs Inc. (6365, Saint-Hubert, Montréal): «Tartelettes et tartes pistaches et framboises» et «gâteaux au fromage et framboises», vendus frais et congelés, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Magasin Général de Rémigny Inc. (772 rue Principale, Rémigny): «Framboises entières IQF», vendu congelé, sac individuel de 1 kg, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Boulangerie Bonneau (1099, Boul. De La Chaudière, Québec): «Charlotte aux framboises», vendu frais, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Éclat de Saveurs Inc. (1436 Boul. Curé-Labelle, Blainville): «Gâteau chocolat framboise», vendu congelé, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Pâtisserie Duquette inc. (85, 12e Avenue Sud, Sherbrooke): «Croissant amandines et fruits» et «Gâteaux fleurs des neiges» vendu réfrigéré et congelé, vendu sur place et chez plusieurs détaillants des régions de l’Estrie, de la Montérégie et de Chaudière-Appalaches, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Les gourmandises de Marie-Antoinette (4317, Rue Ontario Est, Montréal): «Gâteau Marie-Antoinette», vendu congelé, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Les Délices Lafrenaie Inc. (8405, rue Lafrenaie, Montréal): «Fruits des champs» et «Heavenly berry», vendus congelés, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Marché Serge Perrier (1332, Route 321 Nord, Saint-André-Avellin): «Framboises entières IQF», vendu congelé, sac individuel de 1 kg, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Dépanneur Près du Pont Inc. (163, Route St-Philippe, Val D'Or): «Yogourt aux fruits», format en verres de plastiques transparents de 12 oz, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Crémerie Gélato Cielo (10414, Boul. Gouin O., Montréal) et C'Chô-Colat Inc. (1255, rue Bishop, Montréal): «Sorbet framboise», «sorbet fruit des champs» et «gélato framboise», vendus congelés dans des barquettes de 500 g ou 1 kg, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Les Gourmandises de Justin inc. (778, rue Commerciale, Lévis): «Gâteau Les Framboises», vendu frais, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Manzana Traiteur Inc. (1810, route des Rivières, Lévis): «Les framboisiers», vendu frais, format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Dépanneur Lacelle Inc. (797, Boul. A.-Paquette, Mont-Laurier): «Yogourts avec fruits», format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Épicerie C.L. Ducharme (3621, chemin Val Limoges, Mont-Laurier): «Framboises entières IQF», format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

-Épicerie Charbonneau enr. (Épicerie de Laus inc.) (112, rue Principale, Notre-Dame-Du-Laus): «Framboises entières IQF», format variable, tous les lots vendus jusqu’au 23 juin.

Toutes personnes ayant ces produits doivent éviter de les consommer et peuvent les retourner à l’établissement où ils ont été achetés ou les jeter.

Les personnes exposées à ce virus présentent généralement des symptômes dans les 24 à 48 heures qui suivent la consommation: nausées, vomissement, diarrhées, crampes abdominales ou encore douleurs musculaires, fatigue, fièvre, frissons et maux de tête.