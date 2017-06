Studio SAM, un terrain de jeu pour la relève

Pixcom («Victor Lessard», «Aveux», «Apparences») fait des petits. Sa nouvelle division, Studio SAM, servira de pont entre les nouveaux talents en audiovisuel et leurs potentiels diffuseurs en leur offrant la possibilité de réaliser un pilote.

«SAM veut faire des mariages arrangés, il veut être un carrefour et un catalyseur de talents», détaille Charles Lafortune, vice-président de Pixcom et instigateur du projet.Lundi, la boîte de production a officiellement lancé sur sa chaîne le second des douze projets, «Selfie Nation», qu’elle s’engage à accompagner au cours des deux prochaines années.

Celui-ci, scénarisé par Carmine Pierre-Dufour et réalisé par Fanny Lefort, s’intéresse dans une capsule d’une douzaine de minutes à Simon Jolicoeur (Mikhail Ahooja), un animateur qui décide de démarrer son agence de Youtubeurs.

Visages connus et moins connus

Simon entraîne avec lui dans son aventure sa patronne Chantal (Macha Limonchick) et d’autres vedettes virales du web, certaines campées par des visages connus du petit écran - Catherine Brunet, Jean-Carl Boucher, Gabrielle Fontaine et Ève Lemieux -, mais aussi par de nouveaux venus, qui profiteront de cette fenêtre pour se faire connaître davantage.

«Studio SAM sert de porte d’entrée pour les jeunes créateurs, qui se feront découvrir grâce à leur pilote. Une fois l’univers créé, il peut y avoir un acheteur potentiel, mais l’émission peut tout aussi bien servir de tremplin», explique la productrice Nadine Dufour, également derrière l’initiative.

Une vitrine

«Tout le monde maintenant possède une caméra dans leur poche, mais qu’est-ce que les professionnels recherchent?, renchérit Charles Lafortune. Il y a de plus en plus d’écrans, mais de moins en moins d’argent. Autrefois, «La course destination monde» a permis de révéler des Denis Villeneuve, Philippe Farlardeau et même Patrick Masbourian. Nous voulions offrir un terrain de jeu pour les jeunes talents qui correspondent à notre réalité numérique.»

Cible-t-on surtout les milléniaux? «Pas du tout», de répondre Charles Lafortune, en évoquant le premier projet, «Couch Crahings», qui a bénéficié de l’encadrement et dont le créateur, Éric Valiquette, n’appartient pas à cette tranche d’âge.

Par ailleurs, la chaîne du Studio SAM proposera tout l’été des «Blind dates» entre des gens de l’industrie, une sorte de «classe de maître non conventionnelle» pour découvrir les rouages du métier.

Parmi ces rendez-vous impromptus d’une dizaine de minutes, trois sont déjà disponibles (François Jaros et François Létourneau, Anaïs Barbeau-Lavalette et André-Line Beauparlant et Martin Michaud et Vivianne Audet).

«Ce n’est pas un making of de séries connues, précise toutefois Mme Dufour, c’est plutôt une réflexion. C’est intéressant d’entendre un François Avard parler du choc de voir ses images en vidéos, malgré son expérience».

Le prochain pilote à voir le jour en septembre s’intitulera «514» et sera l’œuvre de Mariana Tayler.

D’ici le 31 août, Studio SAM ouvre un concours, «3,2,1...À vos claviers!» afin de décrocher l’une des neufs places vacantes. Au nombre des contraintes, les créateurs devront imaginer une fiction de 3 minutes se déroulant un seul lieu et faisant évoluer deux personnages, une personne âgée et un enfant.