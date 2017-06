Un chiot sauvé d’une surdose de fentanyl

Un chiot de sept semaines a été sauvé par un vétérinaire, après avoir ingurgité du fentanyl. Ce vétérinaire de Colombie-Britannique a souhaité raconter cette histoire pour souligner que la crise du fentanyl peut aussi mettre en danger la vie des animaux de compagnie.

Le Shih tzu dont il est question a été emmené dans un hôpital vétérinaire de la ville de Maple Ridge, en début de semaine, par son propriétaire. À son arrivée, le chiot était dans un très mauvais état: «Son cœur avait chuté à 20 battements par minute», a expliqué le docteur Adrian Walton, à CTV News.

L’équipe vétérinaire a eu énormément de difficulté à savoir de quoi il souffrait.

Ce n’est qu’après avoir interrogé le maître sur la possibilité que le chiot ait avalé des drogues qu’ils ont pu poser un diagnostic. Ce dernier a avoué qu’il avait été en contact avec du fentanyl.

«La plupart des gens nous mettent en ce qui concerne les drogues. S’il n’avait pas été honnête, nous aurions perdu le chien.»

L’équipe a ainsi pu lui administrer une double dose de Naloxone, le même médicament utilisé pour l’homme afin d’inverser les effets du fentanyl.

Après avoir retrouvé des forces, celui qu’on surnomme désormais Wallace, en référence au personnage de Mia Wallace et de son overdose dans le film «Pulp fiction», a été confié à la SPCA de Colombie-Britannique le temps que son propriétaire emménage dans un environnement plus sain et sécuritaire.