La fête nationale a connu un départ difficile à Québec vendredi sur les Plaines d'Abraham en raison de la pluie et des orages.

À 20 minutes d'avis, les organisateurs ont décidé de devancer d'une heure le traditionnel spectacle. Résultat, lorsque les artistes se sont élancés sur scène, les spectateurs n'avaient pas eu vent du changement et il y avait à peine 300 personnes sur le site qui peut en contenir plus de 60 000. Dans la foule régnait de la confusion et en coulisse de la désolation.

«Je me disais c'est dommage, confie Michel Rivard, le porte-parole de la Fête nationale, qui observait le tout depuis l'arrière-scène. Je voyais mes amis se démener avec des chansons béton qui auraient dû soulever une foule et là, les quelques irréductibles qui étaient là voulaient, mais le nombre n’était pas là. C'est sûr qu'on était un peu déçu.»

Aujourd'hui, alors que l'heure était au démontage sur les Plaines d'Abraham, la vie avait repris sur Grande-Allée, au grand soulagement des commerçants pour qui la Fête nationale représente le début officiel de la saison touristique

«C'est définitivement mieux qu'hier soir. On a le soleil, on a la clientèle, les touristes sont là!», affirme Charles Pontais, maître d'Hôtel au restaurant La Taverne.

«Hier, c'était très difficile. Les orages, le mauvais temps, les gens sont restés à la maison, mais aujourd'hui on voit que tout le monde sort et c’est la fête», raconte de son côté le directeur de la restauration chez St-Hubert.

Bref, un lendemain de veille sans maux de tête pour les commerçants.