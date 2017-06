Comment attirer les jeunes en région?

De Gaspé à Rouyn-Noranda, de Natashquan à North Hatley: comment attirer les jeunes Québécois en région?

L’organisme Visages régionaux a posé la question au printemps dernier à plus de 2000 personnes âgées entre 18 et 37 ans qui ont migré en région au cours des cinq dernières années et ceux qui le feront dans les cinq prochaines.

Pourquoi s’installer en région?

Les jeunes Québécois adoptent la vie en région d’abord et avant tout pour le mode de vie qu’elle permet à 43%. Le désir de fonder une famille arrive en deuxième (18%) et la beauté du paysage en troisième (17%).

«La première motivation c’est vraiment la recherche d’un mode de vie qui va correspondre à ses valeurs, précise Marie-Ève Arbour, présidente de Visages régionaux. Les gens ont parlé de simplicité, de recherche de plus de tranquillité, d’avoir de l’espace et du temps donc tout ce qui se rapproche d’un cadre idéal de valeurs».

Une communauté dynamique

Le choix d’une municipalité en région est influencé par l’achat de la maison ou du terrain (20%), la présence d’une communauté dynamique (15%), la proximité du lieu de travail (20%) et la présence du réseau familial et amical (15%).

«Les gens ont envie d’aller dans un endroit où il se passe quelque chose où ils peuvent contribuer et faire la différence donc ça c’est vraiment important de développer tout ça», explique Mme Arbour.