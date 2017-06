Emménagée dans un logement incomplet, une famille veut porter plainte

La famille Napolitano a eu une mauvaise surprise lorsqu’elle a emménagé dans son nouveau logement sur la Rive-Sud de Montréal. Non seulement la construction n’est pas terminée, mais M. Napolitano juge qu’il ne respecte pas les normes de sécurité. Il demande à être dédommagé.

Le bail débutait le 1er juin. Quelques semaines plus tard, Salvator Napolitano estime que les installations ne sont pas sécuritaires. Notamment, les balustrades du balcon n’ont pas été posées et des rampes d’escalier temporaires viennent tout juste d’être ajoutées. Dans la salle de bain, la douche n’est pas terminée et l’air conditionné n’a pas été installé.

«C’était vraiment sur le papier et il n’y a aucune rampe, rien, déplore M. Napolitano. Ils m’ont dit que ce serait fait dans les prochains jours, mais ça devait être fait à partir du 1er juin.»

Ayant vendu leur maison, ce couple et son enfant avaient l’obligation de déménager.

«J’ai fait un arrêt de paiement sur mon chèque, a dit M. Napolitano. Il s'est présenté chez nous pour avoir son argent, mais quand j'ai parlé des travaux, j'ai dit: "Tu vas attendre." Moi, je me suis fié à sa parole, puis il a signé le bail.»

Joint par téléphone, le propriétaire jure que le logement est sécuritaire et que des facteurs extérieurs ont causé les retards.

«Il y a eu des semaines que le maçon a travaillé deux jours par semaine, a-t-il dit lorsque joint au téléphone. Deuxièmement, je ne contrôle pas la grève. On appelle ça des situations "hors de contrôle". Si le locataire n’est pas capable de comprendre ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?»

De son côté, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) rappelle que ça fait partie des responsabilités.

«Un propriétaire a l'obligation de remettre le logement au locataire dès l'entrée en fonction du bail d'un logement fonctionnel, en bon état, qui est propre à l'habitation», spécifie Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQ.

La famille Napolitano compte faire une plainte à la Régie du logement et espère et être dédommagée par le propriétaire.