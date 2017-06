Justin Trudeau au défilé de la Fierté gaie de Toronto

Le premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau participeront au défilé de la Fierté gaie de Toronto ce dimanche en après-midi.

Il s’agit de la deuxième participation de M. Trudeau à ce défilé en tant que premier ministre. L’an dernier, il était devenu le premier ministre canadien en exercice à prendre part à cet événement, le plus important du genre au Canada.

Justin Trudeau avait aussi participé au défilé de la Fierté de Montréal l’an dernier au mois d’août.

Ce dimanche après-midi, M. Trudeau et sa femme marcheront aux côté d’autres personnalités dont la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, et le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde. M. Bellegarde deviendra ainsi le premier chef national de l'APN à prendre part au défilé.

Plusieurs autres défilés de la fierté gaie ont lieu ce dimanche à travers le monde dont à New York et Chicago, ainsi qu’à Istanbul et au Costa Rica.