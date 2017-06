Les deux marchés de Montréal-Nord ouverts pendant plus de trois mois

Le marché situé sur la rue de Charleroi, angle Armand-Lavergne, sera ouvert tous les samedis jusqu'au 7 octobre. Quant au marché situé sur la rue Pascal, angle Corbeil, il sera ouvert tous les dimanches jusqu'au 8 octobre.

Le 25 juin marquera l'inauguration du marché de la rue Pascal avec de la musique, des animations pour les enfants, des kiosques d'information et un pique-nique. Quant au marché de la rue de Charleroi, l'inauguration officielle sera célébrée par des activités spéciales le 1er juillet.

«Les Marchés du nord nous permettent d'étendre les activités de la coop et de poursuivre notre travail pour favoriser l'accès à une alimentation saine, abordable et diversifiée pour tous dans le quartier. Les Marchés favorisent une distribution en circuit court grâce aux collaborations que nous développons avec des producteurs et des commerçants locaux», a souligné Gaëtan Cirefice, opérateur des Marchés du nord.

Les heures d'ouverture sont les mêmes aux deux endroits, soit de 9 h à 16 h. En plus des fruits et légumes frais, pain, miel et autres délices, des activités spéciales, des dégustations et de l'animation seront proposées certaines fins de semaine.