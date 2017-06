Plusieurs activités gratuites offertes à la baie de Beauport

La météo a été clémente pour les amateurs de plage et d'activités nautiques, dimanche, à l’occasion de la journée gratuite à la baie de Beauport.

Cours de trapèze volant avec les élèves de l’École de cirque de Québec, ateliers de graffitis, cours de yoga et zumba, maquillage, presque toutes les activités du site étaient offertes gratuitement pour lancer la saison estivale.

«Nous voulons que les gens se réapproprient la baie de Beauport», a indiqué le directeur général du site, Philippe Laperrière, précisant toutefois qu’il fallait débourser les frais habituels pour louer les embarcations telles que les canots, kayaks, Stand Up Paddle Board (SUP) et pédalos.

Les traditionnels jeux d’eau, ainsi que les terrains de soccer et de volleyball étaient également pris d’assaut par les visiteurs venus par milliers pour souligner le début de la saison chaude.

Qui plus est, les conditions étant favorables, la baignade était permise dimanche. Selon M. Laperrière, le système de prévision de la qualité de l’eau a été amélioré cette année. «La Ville de Québec avec l’Université Laval et l’INRS a affiné le modèle prévisionnel, C’est plus précis que l’an dernier», a-t-il indiqué.

Une autre journée gratuite aura lieu au mois d’août prochain.