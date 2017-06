Reconnaître et traiter les maux de l'été

L’été est arrivé et avec lui viennent différents maux, tels que les piqûres de moustiques ou encore les coups de chaleur. Pour éviter de se rendre à l’urgence trop rapidement, voici quelques conseils pour les soigner.

Selon le Dr Simon-Pierre Landry, chef du département de l’urgence à l’hôpital Laurentien, il est important de savoir comment réagir, car on ne réagit pas toujours de la même façon à une piqûre d’insecte.

«Une piqûre de maringouin va donner une réaction cutanée locale. Ça veut dire une surélévation de la peau, dit-il. Ça va être rouge, ça va piquer et on traite ça en prenant des antihistaminiques de type Benadryl. On met un peu de glace et on essaie de ne pas gratter.»

Des gens peuvent être piqués par plusieurs moustiques en même temps. Une forme d’urticaire peut alors se développer.

«Le corps peut devenir rouge et ça nous pique un peu partout, explique Dr Landry. Si on n'a aucun problème respiratoire, on prend des antihistaminiques pour essayer d’arrêter cette réaction cutanée.

«Malheureusement, il y a des gens qui vont développer des réactions anaphylactiques et ils vont avoir de la misère à respirer. Dans ces cas-là, il faut s’injecter l’Epipen et appeler l’ambulance», ajoute-t-il.

Dans d'autres cas, un moustique peut insérer une bactérie sous la peau lors d’une piqûre et cela peut causer une infection.

«Typiquement, ça va se présenter deux à trois jours après la piqûre et ça, c’est une rougeur qui va continuer à grossir, décrit Dr Landry. Des fois, il va y avoir de la fièvre associée à ça et c’est souvent ce qui inquiète les parents quand ils arrivent à l’urgence avec leurs enfants. À ce moment-là, le traitement est antibiotique.»

Les coups de chaleur sont également fréquents durant l’été. Notamment, ils peuvent frapper des personnes âgées qui vivent dans des logements où la température est trop élevée.

«Un coup de chaleur c’est lorsque le corps est incapable de sécréter assez de chaleur. Il y a donc plus de chaleur qui est absorbée par le corps qu’il n’en sécrète, dit Simon-Pierre Landry. Les organes vont alors cesser de fonctionner correctement.»

Pour soigner ce mal, il faut réduire la température par tous les moyens, comme un bain de glace. Un transport à l’urgence peut être nécessaire.

L’otite du baigneur est une inflammation qui ne survient que l'été. Dans ce cas-ci, la peau du conduit auditif s’infecte en raison d’une bactérie contractée pendant une baignade. Elle est soignée à l’aide de gouttes antibiotiques.