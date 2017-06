Reprise ce soir de l'illumination du pont Jacques-Cartier

Le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé ce dimanche soir en raison de la reprise du spectacle inaugural d’illumination de sa structure Connexions vivantes.

Le pont sera ainsi complètement fermé à la circulation de 21 h 30 à 23 h 45. Les voies seront fermées à la circulation de façon graduelle à compter de 21 h et leur réouverture se fera graduellement également dès la fin de l’illumination.

Dario Ayala / Agence QMI

Certains tronçons de rues locales dans le secteur du pont – la rue de la Commune et la rue Notre-Dame notamment - seront également fermés pour l’occasion, ainsi que certaines sorties du tunnel Ville-Marie. Il y aura aussi interdiction de stationnement, notamment sur de la Commune entre McGill et Berri, sur Saint-Laurent entre de la Commune et Viger et sur Berri entre de la Commune et Viger.

Le spectacle comme tel commencera à 22 h 30 et durera 30 minutes. L’illumination spéciale se déroulera au rythme d’une trame musicale mettant en vedette l’Orchestre Métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin et une dizaine d’artistes montréalais.

Connexions vivantes, conçue pour devenir la nouvelle signature lumineuse de la métropole, animera le pont Jacques-Cartier au cours des 10 prochaines années.