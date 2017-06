«Transformers: Le dernier chevalier» en tête du box-office

«Transformers: Le dernier chevalier» (v.f. de «Transformers: the Last Knight»), le cinquième opus de la franchise, prend la tête du box-office nord-américain dès sa sortie, selon des estimations provisoires publiées dimanche par la firme spécialisée Exhibitor Relations.

Ce film de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Laura Haddock et Anthony Hopkins, a récolté 45,3 millions de dollars pour le week-end.

Dans ce dernier épisode, les humains sont en guerre avec les Transformers. La clé pour sauver le monde réside dans les secrets du passé et l'histoire cachée des Transformers sur la Terre.

Le film d'animation «Les bagnoles 3» (v.f. de «Cars 3») tombe en seconde place pour son deuxième week-end d'exploitation avec 25,2 millions de recettes et 99,8 millions depuis sa sortie. Dans ce dernier volet de ses aventures, la célèbre voiture rouge et jaune Flash McQueen affronte de nouveaux bolides et réussit à rivaliser avec eux pour se maintenir sur les circuits de course.

La superhéroïne «Wonder Woman», avec l'actrice Gal Gadot, le suit de près en troisième place avec 25,1 millions de dollars et 318,3 millions en quatre semaines.

Le long-métrage «47 Meters Down» qui raconte l'histoire de deux soeurs bloquées au fond de l'océan dans une cage de protection pour observer les requins, dont le câble se rompt, se hisse du cinquième au quatrième rang avec 7,4 millions de dollars et 24,2 millions au total.

«La Momie» (v.f. de «The Mummy»), avec Tom Cruise, tombe en cinquième position avec des revenus de 5,8 millions de dollars et 68,5 millions en trois semaines.