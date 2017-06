Une adolescente tombe d’un manège dans un parc d’attraction

Il s’en est fallu de peu : une adolescente de 14 ans est tombée d’un manège samedi soir dans un parc d’attractions de l’État de New York et a été rattrapée par un groupe de visiteurs.

Loren Lent, un témoin de l’événement, a raconté à la chaîne ABC News 10 que l’adolescente pendait d’une chaise du Sky Ride, un téléphérique qui traverse le parc The Great Escape, situé au sud du Lake George.

L’opérateur du manège avait arrêté l’attraction parce qu’il avait été avisé de la situation. Les amis de la jeune fille criaient que la barre de retenue l’étouffait.

Des visiteurs et du personnel du parc appartenant à Six Flags se sont regroupés sous la chaise et ont crié à l’adolescente de se laisser tomber et qu’ils l’attraperaient.

Selon le bureau du shérif du Comté de Saratoga, en se laissant tomber, elle a percuté une branche, mais elle a été attrapée par les gens réunis sous elle.

Une scène à laquelle il était difficile d’assister, témoigne M. Lent.

«Tu ne sais pas quoi faire. Tu comprends que si tu te places en dessous, tu peux être blessée parce qu’elle tombe de 35 pieds. Mais en même temps, c’est mieux de subir des blessures légères en sauvant quelqu’un qui aurait pu être blessé gravement. C’est ce que ces personnes ont fait.»

L’adolescente a été transportée à un centre hospitalier, mais n’a pas souffert de graves blessures. Un bon Samaritain de 47 ans a aussi été hospitalisé pour une blessure au dos.

Des enquêteurs ont inspecté l’attraction et déterminé que tout le dispositif de sécurité était fonctionnel au moment de l’événement.

«Ce matin [dimanche], le département du travail de l’État de New York a déclaré l’attraction sécuritaire. Comme la sécurité de nos visiteurs et de notre personnel, et comme nous ne lésinons pas sur la sécurité, l’attraction restera fermée pendant que nous poursuivons notre enquête interne approfondie.»