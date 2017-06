Une collection secrète d'items de Michael Jackson près de Québec

Le 25 juin 2009, Michael Jackson mourait. Et pour la première fois, on apprend que de nombreux objets qui lui appartenaient se retrouvent sur la Rive-Sud de Québec.

Le collectionneur, qui a voulu garder l'anonymat, a accepté de présenter à TVA Nouvelles des vêtements, des costumes et des manuscrits du roi de la pop.

Nous avons accédé à cette collection dans un entrepôt ont l'emplacement est gardé secret, à Québec. Le propriétaire de ces pièces se trouve à être un des plus grands collectionneurs au monde des objets ayant appartenu à Michael Jackson et à la famille Jackson. Sa collection est évaluée à plus de 5 millions de dollars.

Une des pièces les plus prestigieuses est ce fameux gant porté à de nombreuses reprises par Michael Jackson lors des répétitions pour la chanson Billie Jean, un gant couvert de cristaux Swarovski dont la valeur est évaluée à plus de 300 000 dollars américains.

Il possède aussi une ceinture en métal qui a été portée par le roi de la pop lors du Dangerous Tour, en 1992, ainsi que lors du 10e anniversaire des MTV Awards. Ony retrouve aussi une autre ceinture, une pièce unique de Swarovski blanche très connue, une des plus photographiées et célèbres qu'il portait lors de la tournée Victory Tour, créée par le couturier Bill Whitten.

Dans cette collection, on trouve une autre pièce d’anthologie : le pantalon rouge qui était porté par Michael Jackson pendant le Destiny Tour, lors de la pièce Off the Wall.

Le collectionneur a aussi mis la main sur des manteaux portés à de nombreuses reprises par Michael Jackson, notamment celui dans lequel il a été vu aux côtés de Lisa Marie Presley cet autre qu’il a enfilé lors de séances de magasinage en Thaïlande.

Une des pièces de résistance? Le chapeau de feutre blanc porté dans le vidéoclip de Smooth Criminal.

Il y a aussi dans cette collection les paroles écrites à la main par Michael Jackson lui-même, de I Just Can't Stop Loving You, Leave Me Alone, Little Susie et Lovely One.

Un disque d'or du roi de la pop a été offert au collectionneur par la famille Jackson elle-même. Il a réussi, au fil du temps, à tisser des liens étroits avec les frères Jackson, des producteurs, des ingénieurs de son également.