«Une odeur d'alcool» lors du transport du chauffard de 28 ans

Une accusation de conduite avec les facultés affaiblies pourrait être déposée contre le chauffard de 28 ans impliqué dans une poursuite policière sur le boulevard Saint-Laurent à Sainte-Catherine, dans la nuit de samedi à dimanche.

«Il y avait une odeur d’alcool lorsqu’il a été transporté. [...] Il y a une prise sanguine qui a été prise et nous sommes en attente du taux [d’alcoolémie], a indiqué Michel Lebel, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Roussillon. On peut confirmer qu’il y a une enquête et que d’autres accusations pourraient être portées contre le suspect.»

Vers 2 h 15 dimanche, des patrouilleurs ont pris en chasse un automobiliste de 28 ans qui roulait à haute vitesse et ne faisait pas ses arrêts, selon le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui est responsable du dossier.

Les agents l’ont poursuivi sur environ un kilomètre sur le boulevard Saint-Laurent à une vitesse de 120 à 130 km/h, selon des informations obtenues par le «Journal de Montréal».

Le fuyard a ensuite percuté de plein fouet un véhicule blanc, le projetant sur une vingtaine de mètres et lui faisant faire des tonneaux. La voiture a terminé sa course sur un autre véhicule et une moto.

«Il y a deux enquêtes distinctes. Celle d’avant la poursuite par les policiers et celle du BEI», a expliqué M. Lebel.

Plusieurs autres facteurs restent à déterminer par la Régie intermunicipale de Roussillon avant de déposer des accusations, comme la vitesse maximale atteinte par le véhicule du suspect et les manœuvres dangereuses effectuées.

Le BEI enquête toujours

Dimanche avant-midi, huit enquêteurs du BEI ont passé la scène au peigne fin, en plus de rencontrer des citoyens du secteur. Les véhicules impliqués ont été remorqués à des fins d’expertise.

Les enquêteurs ont demandé aux résidents du boulevard Saint-Laurent s’ils possédaient des caméras devant leur maison, pour avoir des images de l’accident. Le véhicule de police qui a pris part à la poursuite n’était pas doté de caméra à l’avant, a précisé M. Lebel.

Le suspect souffre de blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie.