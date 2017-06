Aide demandée pour un premier jouet éducatif transgenre

L’organisme Enfants Transgenre Canada tente d’amasser de l’argent afin de créer ce qui serait le premier jouet éducatif transgenre.

Le jeu en question, Sam, consiste en une poupée russe transgenre qui passe par une gamme d’émotion, notamment la curiosité par rapport à son genre, la perplexité face à son sexe, ainsi que le conflit et l’isolation vis-à-vis son identité.

Si le projet se réalise, cette poupée sera accompagnée d’un livret «pour aider les enfants, ainsi que leur entourage, à comprendre ce que peut vivre une enfant transgenre».

Enfants Transgenre Canada explique sur son site internet que la création d’un jouet éducatif «répond au besoin précis des parents et des enseignants d’avoir des outils tangibles pour aider les enfants et leur entourage à comprendre les identités transgenres, et les défis émotionnels liés au fait de naître en tant que personne trans». Il souligne qu’il existe très peu de moyens pour aborder cette question avec les jeunes.

L’organisme également mentionne que les jeunes transgenres sont victimes de leur entourage qui ne les acceptent pas, ce qui mène à du harcèlement physique et verbal pouvant entrainer de la dépression ou de l’isolement.

Il espère récolter 137 500 $ d’ici le 12 août pour pouvoir fabriquer et distribuer ce jeu, afin qu’il soit prêt pour juin 2018.

Sam a été conçu avec la collaboration des firmes lg2, Roméo et Fils et SHED.